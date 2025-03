© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Trotz Zahlen schwächer als erwartet schießt Darden Restaurants am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch. Der Wert ist auch eine beliebte Dividendenaktie.Bei dividendenstarken Gastronomie- und Fast-Food-Aktien denken Anlegerinnen und Anleger in aller Regel zuerst an McDonald's. Kein Wunder, denn mit einer Marktkapitalisierung von fast 220 Milliarden US-Dollar und einer Serie von Dividendenerhöhungen 23 Jahre in Folge - womit das Unternehmen auf dem besten Weg zum Dividendenkönig ist - führt kein Weg am größten Konzern der Branche vorbei. Doch es gibt auch andere, zum Teil sogar entweder attraktiver bewertete oder mit einer höheren Ausschüttungsrendite versehene Werte. Die sind hierzulande …