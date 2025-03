NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagehintergrund des Immobilienkonzerns bleibe unattraktiv, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die operative Branchenkennziffer FFO dürfte weiter stagnieren, die Verschuldung steige weiter und es bestehe das Risiko, dass Vonovia das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2028 revidieren könnte./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1