Die Frage, wieviel Geld Anleger in einen ETF-Sparplan stecken sollten, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Glück gibt es aber zumindest einige Orientierungspunkte für die richtige Rate. ETF-Sparpläne haben in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Aufstieg der Neobroker einen regelrechten Hype erfahren. Gerade im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds hat das passive Investment durch die Nachbildung eines Index zum Vermögensaufbau an Beliebtheit und Akzeptanz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...