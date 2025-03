XRP gewinnt endgültig gegen die SEC: Wegweisender Sieg für die Kryptobranche

Kaum ein anderer Fall hat die Krypto-Branche jemals so in Atem gehalten wie der Rechtsstreit der SEC gegen Ripple, dem Unternehmen hinter $XRP. Am 22. Dezember 2020 reichte die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde eine Klage gegen Ripple sowie den CEO Brad Garlinghouse und den Mitgründer Chris Larsen wegen des Handelns mit nicht registrierten Wertpapieren ein. Was darauf folgte, war ein jahrelanges Hin und Her vor den US-Gerichten. Doch jetzt gibt es endlich Gewissheit: Die SEC hat unter ihrem neuen Vorsitzenden Mark Uyeda die Klage gegen Ripple endgültig zurückgezogen.

Der Rechtsstreit ist endlich vorbei

Das letzte Urteil im Rechtsstreit der SEC gegen Ripple fiel im Juli des vergangenen Jahres. Dabei wurde Ripple zwar eine Teilschuld zugesprochen, die Strafe ist allerdings mit 125 Mio. US-Dollar im Vergleich zu den von der SEC geforderten 2 Mrd. US-Dollar gering ausgefallen. Doch wie schon bei den vorherigen Urteilen legte die US-Börsenaufsicht unter ihrem damaligen Vorsitzenden Gary Gensler Berufung ein.

Es zeichnete sich immer mehr ab, dass Gensler um jeden Preis einen Sieg vor Gericht einfahren wollte. Viele Analysten und Anleger bezeichneten den Rechtsstreit sogar als persönlichen Feldzug von Gensler gegen die Kryptobranche. Doch Genslers Tage als SEC-Vorsitzender sind gezählt und mit ihm offenbar auch die Tage des Rechtsstreits. Denn wie Brad Garlinghouse heute auf X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, hat die SEC unter ihrem neuen Vorsitzenden Mark Uyeda die Klage gegen Ripple endgültig zurückgezogen.

Warum der Sieg für die gesamte Kryptobranche wichtig ist

Brad Garlinghouse bezeichnete den Sieg von Ripple gegen die übermächtige SEC als "historischen Sieg" des Unternehmens und der gesamten Kryptobranche. Und damit dürfte er tatsächlich nicht ganz falsch liegen. Denn der Fall von $XRP wurde immer wieder als Musterbeispiel für andere Kryptowährungen genannt. Wäre $XRP als nicht registriertes Wertpapier eingestuft worden, hätte das Auswirkungen auf viele andere Coins gehabt, denen eine ähnliche Einstufung gedroht hätte.

Die Nachricht vom Ende des Rechtsstreits mit der SEC hat den Kurs von $XRP wieder stark nach oben getrieben. Allgemein hielt sich der Kurs des Ripple-Coins deutlich besser als die Kurse vieler anderer Coins inklusive des Bitcoins. Denn trotz der Abverkäufe der vergangenen Wochen und Monate hat der EMA 200 stets als Unterstützungslinie gehalten. Und mit der heutigen Nachricht könnte der Kurs von $XRP den benötigten Impuls finden, um wieder eine starke Rallye zu starten. Allein der heutige Tagesgewinn umfasst mehr als 11,5 Prozent.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.