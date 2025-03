Fed warnt vor höherer Inflation: Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Gespannt haben die Kryptoinvestoren auf den heutigen Tag geschaut, da dieser weitere Anhaltspunkte über die Trendrichtung der nächsten Zeit gibt. Die amerikanische Notenbank hat wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, allerdings gab Fed-Vorsitzender Jerome Powell wichtige Hinweise auf die zukünftige Wirtschaftsentwicklung. Besonders seine Aussagen zu einer möglicherweise höheren Inflation im kommenden Jahr und die Gründe dafür haben Auswirkungen auf den Kryptomarkt.

Fed belässt Leitzinsen unverändert und prognostiziert höhere Inflation

Wie bereits erwartet wurde, hat die amerikanische Notenbank am heutigen Tage nicht ihre Leitzinsen gesenkt. So war es schon die zweite Sitzung ohne Anpassung, sodass die Spanne weiterhin bei 4,25 bis 4,50 % liegt. Bis Ende des Jahres könnten die Zinsen allerdings laut den Dot Plots um 0,5 Prozentpunkte auf 3,9 % gesenkt werden.

Dennoch waren die näheren Aussagen des Fed-Vorsitzenden entscheidend für die weitere Marktrichtung. Jerome Powell äußerte unter anderem, dass sie in dem kommenden Jahr von einer höheren Inflationsrate ausgehen. Als Grund dafür nannte er die Zölle, welche die Trump-Regierung für verschiedene Länder plant. Die Inflationsprognose für das aktuelle Jahr wurde von 2,4 % auf 2,7 % angehoben, während gleichzeitig eine Reduktion des erwarteten Wirtschaftswachstums von 2,1 % auf 1,7 % stattfand.

Kryptomarkt reagiert positiv auf FOMC-Statement

Die Pressekonferenz und Aussagen von Powell wurden von den Finanzmärkten positiv aufgefasst. So konnte der S&P500 um 0,19 %, der Nasdaq 100 um 0,77 %, Bitcoin um 1,83 % und der Kryptomarkt insgesamt um 1,16 % steigen.

Derzeit scheinen die Investoren noch immer BTC gegenüber anderen Kryptowährungen zu bevorzugen, was für eine Risk-off-Stimmung spricht und durch Panik-Prognosen verstärkt wird. Dies wird auch vom Altcoin-Season-Index widergespiegelt, welcher sich nun mit einem Wert von 31 erst langsam aus der Bitcoin-Saison in Richtung Neutralität bewegt. Ähnliches zeigt sich beim Sentiment, welches sich laut dem Fear & Greed Index mit einem Wert von 32 im Bereich der Angst befindet. Dennoch ist eine leichte Verbesserung von 2 Punkten im Vergleich zu den vorherigen Tagen feststellbar.

Meme Index: Neuer Presale für dezentrale Memecoin-Fonds

Während viele Analysten weiterhin optimistisch bleiben und davon ausgehen, dass die Allzeithochs im Kryptomarkt noch in diesem Jahr erreicht werden könnten, rücken auch innovative Projekte in den Fokus der Investoren. Die dezentral von der Gemeinschaft der $MEMEX-Tokeninhaber verwalteten Fonds von Meme Index wurden ins Leben gerufen, um Anlegern eine Lösung für die Herausforderung zu bieten, aus tausenden täglich neu erscheinenden Memecoins die vielversprechendsten zu identifizieren.

Über den Vorverkauf von Meme Index werden die $MEMEX-Coins in der aktuellen Runde für 0,0166883 USD angeboten. Für das Vorverkaufsangebot stehen jedoch nur noch weniger als elf Tage und 18 Stunden zur Verfügung. Dann soll der Coin bereits Anfang April an den Kryptobörsen eingeführt werden und könnte sich laut Analysten überdurchschnittlich entwickeln. Unterteilt wird Meme Index nach vier verschiedenen Indizes, welches von konservativ bis spekulativ der Titan Index, der Moonshot Index, der Midcap Index und der Frenzy Index sind. Damit kann jeder Anleger das Investment bezüglich Chance und Risiko einfach an die persönlichen Vorlieben anpassen.

