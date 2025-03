Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das Monetary Policy Committee (MPC) der Bank of England stimmte dafür, den Leitzins bei 4,5 Prozent zu belassen, so Jamie Niven, Senior Fixed Income Fund Manager bei Candriam.Dabei habe es sich etwas weniger dovish als erwartet gezeigt, da nur eines der neun Ausschussmitglieder eine Senkung um 25 Basispunkte befürwortet habe. Offensichtlich habe sich die Inflation in den ersten Monaten des Jahres 2025 weniger günstig entwickelt, als vom Ausschuss erhofft worden sei, während das Wachstum im vierten Quartal 2024 etwas besser ausgefallen sei, als bei der Sitzung im Februar erwartet worden sei. Ein moderaterer Ansatz bei den Zinssenkungen sei daher nur logisch. ...

