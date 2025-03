Krypto News: Erst Überflieger, dann Rohrkrepierer - Pi Network stürzt ab

Das neue Kryptoprojekt Pi Network war die große Überraschung des noch jungen Kryptojahres 2025. Fast aus dem Stand gelang es dem Netzwerk, Platz 11 des Kryptorankings zu erobern und das, ohne an einer der großen Kryptobörsen gelistet zu sein. Doch der Kryptomarkt ist schnelllebig und das bekommt aktuell Pi Network in voller Härte zu spüren.

Der Kurs stürzte auf Wochensicht um über 30 Prozent ab. Aktuell notiert der PI bei knapp 1,11 US-Dollar. Dem Projekt scheint es langsam zum Verhängnis zu werden, dass es nicht auf großen Börsen gelistet ist. Denn dadurch wird Anlegern der Zugang zu dem Coin erschwert. Eigentlich erstaunlich, denn bei Binance stimmten rund 86 % der DAO dafür, den Coin zu listen. Doch das ist bis jetzt nicht geschehen. Auch andere Börsen wie Coinbase oder Kraken machen einen großen Bogen um das Projekt. Denn Pi Network ist nicht ganz unumstritten.

Ein Grund, warum der Kurs derzeit unter Druck steht, könnten die geplanten Token Unlocks im Gesamtwert von 200 Millionen US-Dollar sein. Außerdem stehen Betrugsvorwürfe im Raum. Ben Zhou, der CEO von Bybit, hatte zuletzt die Legitimität des Projekts infrage gestellt als direkte Reaktion auf einen Post auf X, von SusDrones.Pi, dem angeblichen inoffiziellen technischen Team von Pi Network. Diese machten sich darüber lustig, dass Bybit es abgelehnt hatte, Pi Network zu listen.

1. Here is a official police warning of $Pi from Chinese police back in 2023 warning to the public that it's a scam targeted towards elderly folks https://t.co/LaGJqXSOXR which leaks their personal data and loss of their pension. There are multiple other reports out there… https://t.co/gkEu2wZwfo