Caldera Medical, ein führender Anbieter von Medizintechnik im Bereich der Frauengesundheit, hat die Produktfamilie Gynecare TVT von Ethicon übernommen und wird die Produkte in den kommenden Monaten in sein Angebot integrieren. Dieser strategische Meilenstein baut auf dem 23-jährigen Engagement von Caldera Medical für die Entwicklung erstklassiger Therapien auf, die die Lebensqualität von Frauen weltweit verbessern.

Caldera Medical is expanding its commitment to women's health with the acquisition of Ethicon's Gynecare TVT family of products! With over two decades of clinical data and trusted efficacy, TVT has been a gold standard in minimally invasive treatment for stress urinary incontinence (SUI). This acquisition ensures a seamless transition for surgeons, patients, and partners, as we maintain the same manufacturing, materials, and dedicated team behind these life-changing products. Our mission is clear: expanding access to proven pelvic health solutions and improving the quality of life for women worldwide.