In den USA ist die Berichtssaison im Gegensatz zum deutschen Markt zwar weitgehend beendet. Am Donnerstag wurde es nachbörslich aber doch spannend. Der Sportartikelhersteller Nike hat seine Zahlen veröffentlicht und dabei überzeugt. Die angeschlagene Aktie wird knapp fünf Prozent höher gehandelt.Nike musste in den drei Monaten bis Ende Februar zwar einen Umsatzrückgang um neun Prozent auf 11,27 Milliarden Euro hinnehmen. Das war aber mehr als die von Analysten vorhergesagten 11,01 Milliarden Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...