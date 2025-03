EQS-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Personalie

Nagarro SE: Ausscheiden des Vorsitzenden des Aufsichtsrats



20.03.2025 / 22:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 20. März 2025 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Nagarro SE (die "Gesellschaft"), Herr Carl Georg Dürschmidt, hat der Gesellschaft heute seinen Wunsch mitgeteilt, sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Mai 2025, d. h. in sechs Wochen, niederzulegen. Aufsichtsrat und Vorstand sind diesem Wunsch nachgekommen. Die Gesellschaft wird sich mit der Nachfolge von Herrn Dürschmidt befassen und im Zuge der ohnehin anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat in der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 der Hauptversammlung einen geeigneten Nachfolger vorschlagen.

Kontakt:



Nagarro SE

Investor Relations

Baierbrunner Str. 15

81379 München

Tel.: +49 (0)89/785000282

Tel.: +49 (0)89/231219151 (Investor Relations)

Fax: +49 (0)322/22132620

E-Mail: ir@nagarro.com

Web: www.nagarro.com Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200 | WKN: A3H220 | FRA: NA9)



Ende der Insiderinformation



20.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com