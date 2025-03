Der KI-Technologieführer plant massive Verlagerungen seiner Produktion in die USA und eröffnet ein bahnbrechendes Forschungszentrum für Quantencomputing in Boston.

Die Aktie des KI-Giganten Nvidia erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit bei Analysten. Piper Sandler bekräftigte kürzlich seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Papiere und rechnet mit einem weiteren Kursanstieg. Diese positive Einschätzung reiht sich in eine Serie optimistischer Prognosen für den Grafikprozessor-Hersteller ein, dessen Aktie bereits eine beeindruckende Performance gezeigt hat.

In einem wegweisenden Interview mit der Financial Times offenbarte Nvidia-CEO Jensen Huang ambitionierte Expansionspläne. Der Konzernchef kündigte an, in den kommenden vier Jahren Hunderte Milliarden Dollar in den USA zu investieren, um Produktionskapazitäten von Asien in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Diese strategische Neuausrichtung könnte Nvidia dabei helfen, geopolitische Risiken zu minimieren und gleichzeitig von potenziellen staatlichen Anreizen für inländische Technologieproduktion zu profitieren. Am Donnerstag schloss die Nvidia-Aktie mit einem Plus von 0,9 Prozent, während der breitere Markt leichte Verluste verzeichnete.

Neues Forschungszentrum für Quantencomputing

Neben den beeindruckenden Investitionsplänen gab Huang während der GTC 2025 Konferenz überraschend bekannt, dass Nvidia ein Quantencomputing-Forschungslabor in Boston eröffnen wird. Das als Nvidia Accelerated Quantum Research Center (NVAQC) bezeichnete Labor soll noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen und Wissenschaftlern von Harvard und MIT die Zusammenarbeit ermöglichen. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt in Nvidias Diversifizierungsstrategie über den traditionellen Grafikkartenmarkt hinaus und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, an der Spitze technologischer Innovation zu bleiben. Mit diesem Schritt positioniert sich Nvidia strategisch in einem Zukunftsmarkt, der laut Experten enormes Wachstumspotenzial birgt, auch wenn die kommerzielle Nutzung von Quantencomputern noch in den Kinderschuhen steckt.

