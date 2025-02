EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Novem Group S.A.: Q3 2024/25 Ergebnis weiterhin unter Einfluss schwieriger Marktbedingungen YTD 2024/25 Umsatz von €403,5 Millionen, -16,9% unter YTD 2023/24

Adj. EBIT 1 von €36,2 Millionen, -33,7% unter Vorjahr

von €36,2 Millionen, -33,7% unter Vorjahr Anhaltende Herausforderungen und widrige Saisonfaktoren belasteten Umsatz Luxemburg, 06. Februar 2025 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erwirtschaftete Novem einen Gesamtumsatz von €403,5 Millionen und blieb damit -16,9% unter dem Vorjahresniveau. Umsatz von verhaltenen Abrufen beeinträchtigt In Q3 2024/25 verringerte sich der Serienumsatz von €108,0 Millionen um -12,2% im Vergleich zum Vorjahr wegen verlängerter Werksferien bei den Kunden und der daraus resultierenden geringeren Anzahl an Arbeitstagen sowie der weiterhin schwachen Nachfrage. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) in Höhe von €16,0 Millionen stieg leicht um 2,3% verglichen zum Vorjahr. Aus Regionensicht wurde Europa (€-9,8 Millionen gegenüber VJ) insbesondere durch verhaltene Kundenabrufe geschwächt. Die stabile Entwicklung in Americas (€+0,1 Millionen gegenüber VJ) hingegen lässt sich auf das bessere Vorseriengeschäft zurückführen, das den geringeren Serienumsatz ausgleichen konnte. In Asien (€-5,0 Millionen gegenüber VJ) war der gesunkene Umsatz erneut durch Modellwechsel bedingt. Das Adj. EBIT belief sich für Q3 2024/25 auf €10,0 Millionen, was sich in eine Gewinnmarge1 von 8,1% (VJ: 12,0%) übersetzte. Striktes Kostenmanagement und Kompensationszahlungen von Kunden wirkten sich positiv auf das Ergebnis aus. Allerdings wurde das Adj. EBIT vor allem durch die gedämpfte Nachfrage und das schwierige Marktumfeld, insbesondere in Europa und Asien, negativ beeinträchtigt. Investitionen mit Fokus auf neue Plattformen Im dritten Quartal 2024/25 übertraf der Free Cash Flow1 mit €1,3 Millionen den Vorjahreswert von €-3,9 Millionen. Die positive Entwicklung beruht primär auf dem höheren Cash Flow aus operativer Tätigkeit, der sich aus dem geringeren Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, weniger Vorräten und der niedrigeren Abnahme von Rückstellungen ergab. Die Investitionen1 beliefen sich in Q3 2024/25 auf €3,5 Millionen (VJ: €4,6 Millionen) und waren vorwiegend Wachstumsinvestitionen in Mexiko zuzuordnen. Die geringeren Investitionen übersetzten sich in eine zugrunde liegende Investitionsquote von 2,8% (VJ: 3,3%). Positive Entwicklung des Umlaufvermögens Zum 31. Dezember 2024 verringerte sich das Gesamtumlaufvermögen1 mit €143,2 Millionen gegenüber dem Vorjahr (€149,2 Millionen). Die Abweichung in Höhe von €6,0 Millionen ist in erster Linie auf niedrigere Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie verminderte Vertragsvermögenswerte zurückzuführen. Die Bruttofinanzverschuldung1 in Höhe von €303,5 Millionen lag etwas unter dem Vorjahresniveau von €307,4 Millionen. Zum 31. Dezember 2024 betrug die Nettofinanzverschuldung1 €173,1 Millionen und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreswert von €182,3 Millionen. Der Nettoverschuldungsgrad1 von 2,1x Adj. EBITDA1 verschlechterte sich jedoch verglichen zum Vorjahr (1,7x). Anpassung der Medium-term Guidance Während auf kurzfristige Sicht ein Anhalten der herausfordernden Situation erwartet wurde, zeigt sich nun auch untermauert vom derzeitigen Budgetprozess mittelfristig ein Ausbleiben der avisierten Erholung. Novem passt daher die Medium-term Guidance für die Adj. EBIT-Marge1 auf 11-12% (zuvor: 14-15%) an. Die Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Quartalsmitteilung für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.900 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von mehr als €635 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



