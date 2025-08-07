EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Novem Group S.A.: Q1 2025/26 Ergebnis geprägt von schwachem Start in das Geschäftsjahr



07.08.2025 / 09:00 CET/CEST

Novem Group S.A.: Q1 2025/26 Ergebnis geprägt von schwachem Start in das Geschäftsjahr Q1 2025/26 Umsatz von €128,9 Millionen, -8,0% unter Q1 2024/25

Adj. EBIT 1 von €7,7 Millionen, -45,9% unter Vorjahr

von €7,7 Millionen, -45,9% unter Vorjahr Nachfrageschwäche und unzureichende Kostendeckung belasten Entwicklung Luxemburg, 07. August 2025 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von €128,9 Millionen und blieb damit -8,0% unter dem Vorjahresniveau. Umsatz weiterhin unter Einfluss verhaltener Abrufe In Q1 2025/26 verringerte sich der Serienumsatz in Höhe von €116,8 Millionen um -2,5% gegenüber dem Vorjahr bedingt durch die anhaltend schwache Nachfrage, insbesondere in Asien und Americas. Der Umsatz aus der Vorserie (Tooling) von €12,2 Millionen lag -40,1% unter dem Vorjahreswert, was vorwiegend auf ein abweichendes Timing der Projektabschlüsse zurückzuführen ist. Die andauernden US-Zolldiskussionen verstärkten bestehende Unsicherheiten und wirkten sich negativ auf die Kundenstimmung sowie Auftragsdynamik aus. Zusätzlich haben negative Wechselkurseffekte den ausgewiesenen Umsatz weiter belastet. Unter Annahme konstanter Wechselkurse läge der Umsatz um 4,0% bzw. €5,2 Millionen höher. Aus Regionensicht entwickelten sich sowohl der Serien- als auch der Vorserienumsatz in Europa (€+4,6 Millionen gegenüber VJ) positiv, vorrangig gestützt durch den Anlauf einer bestimmten Plattform und gestiegene Kompensationszahlungen von Kunden. In Americas (€-13,7 Millionen gegenüber VJ) verringerte sich der Umsatz primär wegen des Vorseriengeschäfts, während auch der Serienumsatz in Folge einer dreiwöchigen Werksschließung eines Kunden leicht rückläufig war. Asien (€-2,1 Millionen gegenüber VJ) verzeichnete einen Umsatzrückgang, der hauptsächlich durch den weiterhin schwachen Serienumsatz und die niedrigen Abrufe bedingt ist. Im ersten Quartal 2025/26 lag das Adj. EBIT in Höhe von €7,7 Millionen um €-6,5 Millionen unter dem Vorjahresniveau, was sich in eine Gewinnmarge1 von 6,0% (VJ: 10,1%) übersetzte. Erneut wurde das operative Ergebnis von einer schwachen Umsatzentwicklung, insbesondere in Americas und Asien, beeinträchtigt. Der Umsatzrückgang äußerte sich in einer unzureichenden Kostendeckung und belastete die Profitabilität. Um das Ergebnis zu sichern, wurden weitere Restrukturierungsmaßnahmen und Initiativen zur Kostensenkung mit Schwerpunkt auf den Zentralfunktionen in Deutschland umgesetzt. Kompensationszahlungen von Kunden, einmalige Preiseffekte sowie die Auflösung von Rückstellungen wirkten sich jedoch positiv auf das Adj. EBIT aus. Geringere Investitionen stützen Free Cash Flow Der Free Cash Flow1 in Höhe von €1,3 Millionen in Q1 2025/26 stieg um €4,3 Millionen im Vergleich zum Vorjahr (€-3,0 Millionen). Diese Entwicklung resultierte primär aus dem höheren Cash Flow aus operativer Tätigkeit, der wiederum auf den höheren Gewinn sowie gestiegene Einkommenssteuererstattungen zurückzuführen ist. Im ersten Quartal 2025/26 verringerten sich die Investitionen1 deutlich auf €1,8 Millionen (VJ: €5,0 Millionen) und waren zum Großteil Wachstumsprojekten, vorwiegend in Pilsen (Tschechien), zuzuordnen. Die verminderten Investitionen übersetzten sich in eine zugrunde liegende Investitionsquote von 1,4% (VJ: 3,6%). Verbessertes Umlaufvermögen Zum 30. Juni 2025 fiel das Gesamtumlaufvermögen1 von €136,9 Millionen unter den Vorjahreswert (€142,2 Millionen). Die Abweichung in Höhe von €5,3 Millionen ist in erster Linie auf geringere Vorräte und niedrigere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Die Bruttofinanzverschuldung1 von €293,9 Millionen sank um €-11,6 Millionen unter den Vorjahreswert (30. Juni 2024: €305,5 Millionen). Zum 30. Juni 2025 verbesserte sich die Nettofinanzverschuldung1 in Höhe von €150,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr (€171,2 Millionen). Dennoch erhöhte sich der Nettoverschuldungsgrad1 von 2,0x Adj. EBITDA1 im Vergleich zum Vorjahr (1,8x). Die Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 ist in englischer Sprache auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar in der entsprechenden Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26, welche auf der Investor Relations Website unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Mareike Völker Isabel Henninger Head of Investor Relations Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1399 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



