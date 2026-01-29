EQS-News: Novem Group S.A. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Konferenz

Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q3 2025/26 Ergebnisse am 5. Februar 2026



Novem Group S.A.: Einladung zur Präsentation der Q3 2025/26 Ergebnisse am 5. Februar 2026 Luxemburg, 29. Januar 2026 - Die Novem Group S.A. lädt Investoren und Analysten zur Telefonkonferenz am 5. Februar 2026 von 14:00 bis 15:00 Uhr MEZ ein. Markus Wittmann (CEO) und Benjamin Retzer (CFO) werden die Ergebnisse des dritten Quartals 2025/26 (Oktober bis Dezember 2025) präsentieren und im Anschluss für eine Frage-und-Antwort-Runde zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung kann über den folgenden Link im Audio-Webcast wiedergegeben werden: https://www.webcast-eqs.com/novem20260205



Alternativ können Teilnehmer die Präsentation auch über die Telefonkonferenz verfolgen, indem Sie den unten stehenden Registrierungslink nutzen: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7810876&linkSecurityString=1613f3f150 Bitte beachten Sie, dass Sie ausschließlich über die Telefonkonferenz Fragen stellen können. Nachdem Sie sich für die Telefonkonferenz angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit individuellen Einwahldaten. Die Zwischenmitteilung und die Präsentation sowie eine begleitende Pressemitteilung stehen am 5. Februar 2026 um 09:00 Uhr MEZ auf der Investor Relations Website zur Verfügung. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von mehr als €541 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Sophie Badura

Investor Relations Manager

Telefon: +49 9205 18 1676

E-Mail: investor.relations@novem.com



