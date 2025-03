Four-Kurs ($FORM) explodiert 19 % durch Rebranding von Binary X

Mithilfe eines Rebrandings und einer strategischen Umorientierung konnte das ehemals als Binary X bekannt Projekt seinen $FORM-Coin am heutigen Tage um 19 % in die Höhe treiben. Jedoch ist dies auch auf einige andere Entwicklungen zurückzuführen, die etwas im Verborgenem lagen. Ob sich nun noch ein Investment lohnt, soll die folgende $FORM-Prognose aufzeigen.

Binary X führt Rebranding in Four ($FORM) und strategische Neuausrichtung durch

Am 19. März wurde das Rebranding des Gaming-Coins Binary X in Four vollzogen. Bei diesem fand eine Umwandlung des $BNX-Tokens im Verhältnis 1 zu 1 in den neuen $FORM statt. Dabei wurden die Börsenbestände automatisch in den neuen Coin umgewandelt, während Einzahlung in $BNX nicht mehr und stattdessen jetzt in $FORM möglich sind.

Zur Steigerung der Aufmerksamkeit wurden noch einige Marketingaktionen von Four in den sozialen Medien und in Zusammenarbeit mit Kryptobörsen durchgeführt. Dazu gehören Wettbewerbe, in welchen etwa bis zu 140.000 USD zusätzlich durch das Trading verdient werden können.

Das Rebranding in Four soll die Marke Binary X wiederbeleben, welche in der Krypto-Community in der letzten Zeit etwas in Vergessenheit geraten ist, obwohl das Projekt dennoch für Aufsehen sorgen konnte.

FORM is here! The BinaryX ($BNX) rebrand to Four ($FORM) is complete!



1:1 swap BNX - FORM completed



On-chain swap now live: https://t.co/sdi6zbZEW8



Binance deposits open | Trading starts March 19, 08:00 UTC (FORM/USDC, FORM/USDT, FORM/TRY)



More exchanges… https://t.co/426aW0VQLz - Four (@Four_FORM_) March 19, 2025

Dies liegt daran, dass sich BinaryX unter anderem mit seiner Plattform Four.Meme im Memecoin-Sektor auf der Binance Smart Chain (BSC) engagiert hat. Dieser Anbieter hat zudem von den jüngsten Bemühungen des ehemaligen Binance-Geschäftsführer Changpeng Zhao (CZ) profitiert, welcher seine Reichweite für verschiedene Posts über Memetoken nutzte.

Deswegen konnten auch viele dem BSC-Ökosystem zugehörige Coins deutliche Gewinne verbuchen, obwohl der breite Kryptomarkt belastet wurde. Dies waren vor allem die Coins für die Layer-1 $BNB und für die größte DEX der Chain $CAKE.

Dennoch wurde diese zuletzt auch wieder von Sicherheitsproblemen belastet. So kam es bei der Plattform Four.Meme am 18. März zu einem Notstopp, da durch einen Hack 130.000 USD entwendet werden konnten. Jedoch wurden die Verluste alle Nutzer kompensiert, sodass die Stimmung gerettet wurde. Zudem war es im Vergleich zu den 1,4 Mrd. USD des jüngsten Bybit-Hacks nur sehr wenig.

Jetzt mit Preisvergleich in Binance-Ökosystem investieren!

Update from https://t.co/IRnIR1BwDd



The launch function has now been resumed after a thorough security inspection. Our team has addressed the issue and reinforced system security.



Compensation for affected users is underway. If you haven't submitted your claim yet, please… https://t.co/CV7JlmJC5V - Four.Meme (@four_meme_) March 18, 2025

Four-Prognose: Wie stark kann der $FORM-Coin noch von den Memecoins profitieren?

Four.Meme hat schon einige Wellen der Nutzeraktivität verzeichnet, konnte sich dennoch bislang nicht gegenüber seinem Hauptkonkurrenten Pump.Fun durchsetzen. Jedoch hat die Memetoken-Launchplattform dennoch ihren Platz auf dem Markt erkämpft.

Den letzten großen Ansturm hat Four.Meme im Februar erlebt, als CZ über den Coin $TEST und den für seinen Hund $BROCCOLI berichtete. Zuletzt konnte er noch einmal mit seinem Foto in arabischer Tracht und dem Memetoken $MUBARAK für Aufsehen sorgen.

Seitdem halten sich die Aktivitätszahlen auf Four.Meme zumindest auf einem relativ konstant hohen Niveau. Auch wenn sich die Nutzer seit dem 17. März von 15.685 auf 14.572 um 7 % verringert haben, hat sich die Anzahl neu erstellter Coins von 3.555 auf 4.381 um 23 % gesteigert. Dennoch können die Werte bei Weitem nicht mit denen von Pump.Fun auf Solana mithalten.

Aktive Nutzer auf Four.Meme | Quelle: Dune - @four.meme

Inwiefern der $FORM-Coin von diesen Entwicklungen profitieren kann, bleibt abzuwarten. So sollten Investoren dafür vor allem die Aktivität der Memecoin-Launchplattform überwachen. Bisher sind zudem keine näheren Details über eine mögliche Gewinnbeteiligung bekannt, wobei über die dezentrale Governance auch Burnings wie zuvor denkbar sind. Dieser Faktor könnte allerdings etwas dämpfen.

Dennoch konnte der $FOUR-Coin am heutigen Tage um 19 % steigen und viele andere Kryptowährungen in den Schatten stellen. Derzeit kommt er auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 1,1 Mrd. USD.

Jetzt $FORM-Coin über Preisvergleich kaufen!

Sollte man nun noch den Four-Coin kaufen?

Im Vergleich zu anderen GameFi-Coins wie Immutable mit seinen 1,12 Mrd. USD ist $FORM schon teuer. Dafür kann inzwischen aber auch noch der Memecoin-Sektor erobert werden, sodass derzeit noch schätzungsweise maximal 0,5 bis 1,0 Mrd. USD möglich sind.

Angesichts der hohen Bewertung von $FORM würden wir tendenziell vorsichtiger werden. Zudem differenziert sich das Angebot des Memecoin-Sektors immer stärker, weshalb strategischere Methoden wie die neuen Memetoken-Fonds von Meme Index eine intelligentere Alternative darstellen.

$FORM-Chart | Quelle: CMC

Auf diese Weise können Sie zahlreiche Gebühren für unterschiedliche Krypto-Käufe und weitere Transaktionen wie für die passiven Einkommen über Liquidity Farming sparen. Stattdessen lassen sich so schnell, einfach, strategisch und günstig wie noch nie breit gestreute Memecoin-Investmentprodukte erwerben, welche die Risiken streuen und Chancen vermehren.

Verwaltet werden diese Krypto-Fonds von den Inhabern der nativen $MEMEX-Coins, die auch für die Investments in die tokenisierten Fonds notwendig sind. Auf diese Weisen können die Erfahrungen einer großen Gruppe von unterschiedlichen Experten berücksichtigt werden, was wiederum schlechte und gute Coins leichter ausfiltern lässt sowie bessere Timings erlaubt.

Daher konnte der Vorverkauf von Meme Index auch schon mehr als 4 Mio. USD einnehmen. Zudem bietet das Projekt künftig noch Skalierungspotenzial, da ebenso Fonds für andere Sektoren und unterschiedlichen Strategien möglich sind. Somit könnten etwa Leerverkäufe und Total-Return-Fonds offeriert werden.

In der aktuellen Vorverkaufsphase können die $MEMEX-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0166883 USD gekauft werden. Dieser wird jedoch nur noch für maximal 11 Tage verfügbar sein. Unmittelbar im Anschluss findet schon die erste Listung statt, sodass Anleger nicht mehr lange warten müssen. Zudem vergütet es bereits eine Staking-Rendite von 555 % pro Jahr.

Jetzt Krypto-Fonds entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.