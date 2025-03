Die Investmentgesellschaft für CLO-Vehikel hat ein umfangreiches Rückkaufprogramm eigener Stammaktien beschlossen, gestützt durch beträchtliche Barreserven.

Oxford Lane Capital Corp. (ISIN: US6915431026), eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Fokus auf Schuld- und Eigenkapitaltranchen von Collateralized Loan Obligation (CLO)-Vehikeln, hat kürzlich eine bedeutende Entwicklung bekannt gegeben, die sich auf ihre Aktienperformance auswirkt.

Am 20. März 2025 genehmigte der Vorstand des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von bis zu 150 Millionen US-Dollar eigener Stammaktien im kommenden Jahr ermöglicht. Dieses Programm bleibt bis zum 20. März 2026 wirksam, sofern es nicht vorzeitig verlängert oder abgeschlossen wird. Zeitpunkt und Umfang der Rückkäufe werden von verschiedenen Faktoren abhängen, darunter Marktbedingungen und Aktienkurs des Unternehmens. Zum 20. März 2025 verfügte Oxford Lane Capital nach eigenen Angaben über mehr als 300 Millionen US-Dollar in Barmitteln, was eine erhebliche Liquidität für diese Initiative darstellt.

Die Aktie von Oxford Lane Capital notierte am 20. März 2025 bei 4,365 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,40% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Der Handelstag verzeichnete ein Hoch von 4,48 US-Dollar und ein Tief von 4,185 US-Dollar, bei einem Handelsvolumen von etwa 6,76 Millionen Aktien.

Investitionsschwerpunkt und Marktperspektive

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Oxford Lane Capital ?

Oxford Lane Capital investiert hauptsächlich in Schuld- und Eigenkapitaltranchen von CLO-Vehikeln, die durch diversifizierte Portfolios von vorrangigen Krediten besichert sind. Diese Anlagen sind in der Regel von Immobilien- und Konsumentenkrediten isoliert und konzentrieren sich stattdessen auf Unternehmenskredite mit einem Rating unterhalb der Investmentgrade-Kategorie.

Die Einleitung des Aktienrückkaufprogramms unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in seine finanzielle Position und sein Engagement zur Steigerung des Aktionärswerts. Anleger werden aufmerksam beobachten, wie dieser Rückkauf die Performance der Aktie und die strategische Ausrichtung des Unternehmens im CLO-Anlagebereich beeinflusst. Mit seiner soliden Cash-Position ist Oxford Lane Capital gut positioniert, um das angekündigte Rückkaufprogramm umzusetzen und gleichzeitig Flexibilität für weitere Investitionsmöglichkeiten in seinem Kerngeschäftsbereich zu bewahren.

Anzeige

Oxford Lane Capital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Oxford Lane Capital-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Oxford Lane Capital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Oxford Lane Capital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Oxford Lane Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...