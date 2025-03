Falls Sie jemand sind, der Umgang mit Kataraktoperationen hat, kann das Durchforsten der schieren Menge an Informationen überwältigend sein. Verlässliche Angaben sind nicht immer leicht zu finden. Genau deshalb wurde die Swiss Virtual Clinic von Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) gegründet. Diese erste Online-Plattform ihrer Art bietet maßgeschneiderten Zugang sowohl für Patienten als auch Augenoptiker. So ist es einfacher denn je, an einem einzigen Ort auf die richtigen Informationen zuzugreifen.

Kataraktoperationen gehören zu den häufigsten Augeneingriffen. Dennoch handelt es sich für viele Patienten immer noch ein Mysterium. Die Swiss Virtual Clinic macht die Dinge mit einer benutzerfreundliche Oberfläche klarer, welche die Vorgehensweise, mögliche Bedenken und was Sie erwartet erklärt alles kostenlos auf sav-iol.com.

Augenoptiker, die auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen in Bezug auf Kataraktoperationen sein wollen, können eine Herausforderung darstellen. Von verfügbaren Werkzeugen bis hin zu technischen Fragen. Das Finden von Informationen braucht Zeit Zeit, die besser für die Patienten genutzt werden könnte. Die neu eröffnete Swiss Virtual Clinic bietet einen eigenen Bereich, vollgepackt mit wertvollen Ressourcen zur Unterstützung ihrer Arbeit. Und das Beste daran? Er wurde gestaltet, um intuitiv zu sein und regelmäßig aktualisiert zu werden, damit Fachleute genau finden, was sie suchen, wenn sie es benötigen. Seit dieser Profibereich spezielle medizinische Inhalte umfasst, müssen sich die Anwender anmelden, um sicherzustellen, dass sich nur Experten auf diesem Gebiet mit den Materialien befassen können.

Diese Einführung ist eine große Entwicklung und unterstreicht, dass das Portfolio von SAV-IOL auf Innovationen, Qualität und Präzision basiert. "Und es markiert lediglich den Anfang. Weitere Merkmale sind bereits in Planung, während wir uns weiterhin an die sich entwickelnden Bedürfnisse von Augenchirurgen und ihrer Patienten anpassen", so Alexandre Pascarella, CEO von Swiss Advanced Vision

Wenn Sie ein Augenoptiker sind, der Zeit sparen möchten Zeit sparen und die Praxis rationalisieren möchte Jetzt ist der perfekte Moment, um der Swiss Virtual Clinic beizutreten. Anmeldungen für Abonnements sind auf sav-iol.com möglich! Für die diesjährigen Teilnehmer am APAO Congress gibt es die Möglichkeit, exklusive Einblicke aus erster Hand zu erleben. Vom 3. bis 6. April wird Swiss Advanced Vision die neuesten Innovationen an seinem Stand in Neu-Delhi präsentieren.

Seit 2009 entwickelt und vermarktet SAV-IOL weltweit fortschrittliche EDOF IOLs. Seine LUCIDIS und EDEN Linsen mit der Instant Focus Technologie ermöglichen kontinuierliche Sicht von der Nähe über mittlere bis hin zur Ferne.

Die Swiss Virtual Clinic öffnet ihre Pforten für brandneue maßgeschneiderte Dienstleistungen, die Chirurgen und ihre medizinischen Teams sowie Patienten begleiten, um sich Kataraktoperationen auf eine wirklich bahnbrechende Art und Weise zu nähern.

