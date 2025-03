Der irische Finanzkonzern erwirbt eigene Wertpapiere im Rahmen eines 590-Millionen-Euro-Programms und plant Gewinnausschüttung von 0,28 Euro je Anteil im Juni.

Die Bank of Ireland (ISIN IE00BD1RP616) hat kürzlich bedeutende Maßnahmen ergriffen, die ihre Kapitalstruktur und die Renditen für Aktionäre beeinflussen. Der irische Finanzkonzern setzt derzeit mehrere aktionärsfreundliche Programme um, während die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet.

Am 17. März 2025 gab die Bank of Ireland den Rückkauf von 362.970 Stammaktien an der Euronext Dublin zu einem durchschnittlichen Kurs von 11,5990 Euro pro Aktie bekannt. Diese Transaktion ist Teil des am 25. Februar 2025 gestarteten Aktienrückkaufprogramms im Gesamtwert von 590 Millionen Euro. Die zurückgekauften Aktien sollen eingezogen werden, wodurch sich das ausstehende Aktienkapital des Unternehmens verringert.

Parallel zum Aktienrückkaufprogramm kündigte die Bank of Ireland am 25. Februar 2025 eine Schlussdividende von 0,28 Euro pro Aktie für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr an. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung am 22. Mai 2025 soll die Dividende am 10. Juni 2025 an die zum 2. Mai 2025 im Aktienregister eingetragenen Anteilseigner ausgezahlt werden.

Finanzielle Performance und Ausblick

Die finanzielle Entwicklung der Bank of Ireland zeigt sich derzeit in einem positiven Licht. Am 19. März 2025 schlossen die Aktien bei 11,94 Euro, was einem Anstieg von 1,06 Prozent in den vergangenen fünf Tagen entspricht. Auf Monatssicht verzeichnete die Aktie eine Wertsteigerung von 2,14 Prozent, während sie seit Jahresbeginn sogar um beachtliche 35,53 Prozent zulegen konnte. Diese Zahlen deuten auf eine starke Marktperformance hin.

Die jüngsten Kapitalmaßnahmen und die positive Kursentwicklung unterstreichen die robuste Position der Bank of Ireland im Finanzsektor. Der Fortschritt des Aktienrückkaufprogramms und die bevorstehende Dividendenzahlung können als Indikatoren für das anhaltende Engagement der Bank zur Steigerung des Aktionärswerts betrachtet werden. Beide Maßnahmen signalisieren Zuversicht des Managements in die finanzielle Lage und zukünftige Geschäftsaussichten des Instituts.

