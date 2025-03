The J.M. Smucker Co. (ISIN US8326964058) verbessert aktiv sein Portfolio durch die Fokussierung auf die Marke Hostess, um seine Position in der wettbewerbsintensiven Snack-Branche zu stärken.

Am 19. März 2025 startete Smucker die Kampagne "We Speakie Snackie" zur Verjüngung der Marke Hostess. Diese Initiative führt eine spielerische Markensprache ein und umfasst animierte Online-Videos, Social-Media-Engagement, Radiospots, Plakatwände und In-Store-Promotions. Ein bemerkenswerter Aspekt der Kampagne ist die "Munchie Mobile"-Aktivierung, die auf den Snacking-Anlass am 20. April ausgerichtet ist. Gail Hollander, Chief Marketing Officer bei Smucker, erklärte: "Wir stellen den Verbraucher in den Mittelpunkt und verbinden Verbraucherwahrheit, kulturelle Wahrheit und Markenwahrheit, um Erlebnisse zu schaffen, die authentisch für die Marke sind."

Am 3. März 2025 schloss Smucker den Verkauf seiner Marken Cloverhill und Big Texas an JTM Foods für rund 40 Millionen Dollar ab. Diese Veräußerung umfasst Markenzeichen, Lizenzen und die Produktionsanlage in Chicago zusammen mit etwa 400 Mitarbeitern. Der Schritt ist Teil der Strategie von Smucker, das Portfolio zu optimieren und die Ressourcen auf die Marke Hostess zu konzentrieren, mit dem Ziel, die Führungsposition im Bereich der süßen Backwaren zu stärken.

Führungswechsel zur Wachstumsförderung

Mit Wirkung zum 7. März 2025 übernahm Judd Freitag die Leitung der Geschäftsbereiche U.S. Retail Pet Foods und Sweet Baked Snacks. Diese Änderung ist Teil der Bemühungen von Smucker, sein Snackangebot zu beleben und die Führung an strategischen Wachstumszielen auszurichten.

Am selben Tag stieg die Smucker-Aktie um 5,3% und schloss bei 117,38 Dollar. Dieser Anstieg erfolgte in einem positiven Handelsumfeld, in dem der S&P 500 Index um 0,6% und der Dow Jones Industrial Average um 0,5% zulegten. Trotz dieses Gewinns liegt die Aktie weiterhin 8,0% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 127,59 Dollar, das am 20. März erreicht wurde.

Ausblick

Die jüngsten Initiativen von Smucker, darunter die Hostess-Markenkampagne, strategische Veräußerungen und Führungsanpassungen, spiegeln einen fokussierten Ansatz für Wachstum im Snack-Sektor wider. Durch die Konzentration auf Marken mit hohem Potenzial und die Ausrichtung der Führung an strategischen Zielen strebt das Unternehmen an, den Shareholder Value und die Marktposition zu verbessern.

