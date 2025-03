Die Aveanna Healthcare Holdings Inc., ein an der NASDAQ gelistetes Gesundheitsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1,06 Milliarden Dollar, verzeichnet bedeutende Aktienverkäufe durch mehrere Großaktionäre. Nach Angaben der jüngsten Börsenberichte haben mehrere mit J.H. Whitney Capital Partners verbundene Unternehmen, darunter J.H. Whitney VII, L.P., PSA Healthcare Investment Holding LLC und weitere assoziierte Gesellschaften, Aktien im Gesamtwert von über 822.000 Dollar veräußert. Diese Transaktionen erfolgten am 18. und 19. März 2025 zu Kursen zwischen 5,46 und 5,51 Dollar pro Aktie und wurden im Rahmen eines im Dezember 2024 festgelegten Handelsplans nach Regel 10b5-1 durchgeführt. Trotz dieser umfangreichen Verkäufe halten die beteiligten Unternehmen weiterhin erhebliche Positionen bei Aveanna Healthcare, was auf ein anhaltendes Engagement der Großinvestoren hindeutet. Bemerkenswert ist die beeindruckende Kursentwicklung der Aktie, die im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von 117 Prozent erzielte, obwohl Marktanalysen darauf hindeuten, dass die Aktie bei den aktuellen Kursen möglicherweise leicht überbewertet sein könnte.

Starke Finanzprognose trotz Verkäufen

Parallel zu den Aktienverkäufen der Großinvestoren präsentiert sich Aveanna Healthcare finanziell in robuster Verfassung. Das Unternehmen übertraf im vierten Quartal 2024 die Erwartungen der Analysten deutlich mit einem Gewinn pro Aktie von 0,05 Dollar gegenüber der prognostizierten Verlusterwartung von 0,003 Dollar. Auch der Umsatz lag mit 519,9 Millionen Dollar über den erwarteten 499,07 Millionen Dollar. Für das Gesamtjahr 2024 meldete Aveanna Healthcare einen Umsatz von 2,024 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 6,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal betrug 55,2 Millionen Dollar und stieg damit um beachtliche 42,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für 2025 prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 2,100 und 2,120 Milliarden Dollar sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 190 und 194 Millionen Dollar. Trotz dieser positiven Aussichten bleibt die Bewertung der Aktie unter Analysten kontrovers - so hat UBS zwar kürzlich das Kursziel von 3,20 auf 4,50 Dollar angehoben, hält jedoch an der Verkaufsempfehlung für das Papier fest.

