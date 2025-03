Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete am Donnerstag einen Kursrückgang von 1,3 Prozent und schloss bei 7,59 EUR. Im Tagesverlauf weiteten sich die Kursverluste zeitweise auf ein Tief von 7,52 EUR aus, nachdem der Anteilsschein mit einem Wert von 7,67 EUR in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf 2,78 Millionen Aktien. Diese negative Entwicklung reiht sich in eine Periode erhöhter Belastungen für den deutschen Luftverkehrssektor ein, der mit deutlich gestiegenen Standortkosten zu kämpfen hat. Zwischen 2019 und 2024 sind diese Kosten um 38 Prozent gestiegen - deutlich stärker als im europäischen Durchschnitt mit 26 Prozent. Die schwache Erholung des Passagieraufkommens nach der Corona-Pandemie belastet zusätzlich die Geschäftstätigkeit. Während der Flugverkehr in Deutschland aktuell nur bei etwa 80 Prozent des Vorkrisenniveaus liegt, hat der europäische Durchschnitt bereits nahezu 100 Prozent erreicht.

Ausblick und Markterwartungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Lufthansa ?

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten zeigen sich bei der Lufthansa auch positive Signale. Im vergangenen Quartal konnte der Konzern einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erzielen - eine deutliche Verbesserung gegenüber den 0,06 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,8 Prozent auf 9,44 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 7,24 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 29. April 2025 veröffentlicht. Um seine Marktposition zu stärken, verfolgt der Konzern eine Strategie mit höherem Fokus auf Luxussegmente und plant die Einführung einer neuen First Class. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Einbußen durch die strukturellen Nachteile des Standorts Deutschland mit seiner hohen Luftverkehrssteuer und anderen regulativen Kosten auszugleichen. Die aktuelle Störung des Londoner Flughafens Heathrow durch einen Stromausfall könnte kurzfristig zusätzliche operative Herausforderungen für internationale Carrier wie die Lufthansa mit sich bringen.

Anzeige

Deutsche Lufthansa-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Lufthansa-Analyse vom 21. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Lufthansa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Lufthansa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Lufthansa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...