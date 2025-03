Das Blockchain-Unternehmen verzeichnet bemerkenswerte Handelszuwächse an verschiedenen Börsen, während die Finanzkennzahlen ein gemischtes Bild mit steigenden Einnahmen zeigen.

Die BIGG Digital Assets-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Kursgewinne an verschiedenen Handelsplätzen. Im BMN-Handel stieg das Papier am Vormittag um beachtliche 11,7 Prozent auf 0,084 EUR, nachdem es bei 0,072 EUR in den Handel gestartet war. Auch im Tradegate-Handel zeigte sich die Aktie mit einem Plus von 1,3 Prozent auf 0,077 EUR im grünen Bereich. Das Tageshoch wurde bei 0,081 EUR markiert, während die Handelsvolumina bei 16.288 gehandelten Stücken lagen. Bemerkenswert ist die Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Kursschwankungen: Das 52-Wochen-Hoch wurde Anfang Dezember 2024 bei 0,179 EUR erreicht, während das 52-Wochen-Tief von 0,065 EUR Mitte März 2025 verzeichnet wurde. Der aktuelle Kurs liegt damit etwa 9 Prozent über dem Jahrestief, aber noch deutlich unter dem Höchststand mit einer Differenz von über 130 Prozent.

Quartalszahlen zeigen Umsatzwachstum bei steigenden Verlusten

Ende November 2024 präsentierte BIGG Digital Assets die Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal. Trotz eines beeindruckenden Umsatzwachstums von 47,92 Prozent auf 2,13 Millionen CAD im Vergleich zum Vorjahresviertel (1,44 Millionen CAD) vergrößerte sich der Verlust je Aktie von -0,02 CAD auf -0,03 CAD. Diese Entwicklung spiegelt die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Marktexperten einen Verlust von -0,050 CAD je Anteilsschein. Die positive Marktreaktion könnte darauf hindeuten, dass Anleger das starke Umsatzwachstum als vielversprechendes Zeichen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens bewerten, trotz der aktuellen Verlustsituation.

