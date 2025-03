Graubündner Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

Medienmitteilung vom 21. März 2025 (Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR) Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat ihre Berichterstattung 2024 veröffentlicht. Bestandteile davon sind der Geschäftsbericht sowie der Nachhaltigkeits- und Klimabericht, der aufzeigt, wie die Bank nebst den Nachhaltigkeitsthemen mit sämtlichen Klimabelangen umgeht. Die GKB hat im Geschäftsjahr 2024 in einem anspruchsvollen Zinsumfeld das zweitbeste Resultat ihrer Geschichte erzielt. Das zeigt die Stärke des Geschäftsmodells der Bank mit ihren Standbeinen im Zins-, Anlage- und Vorsorgegeschäft. Der aktuelle Geschäftsbericht gibt detailliert Auskunft, wie dieses Ergebnis zustande kam. Neben der Jahresrechnung und dem Lage- und Risikobericht finden sich darin auch Informationen zur Strategie der GKB sowie zur Unternehmensführung (Corporate Governance). Ebenfalls Bestandteil der Berichterstattung ist der Nachhaltigkeits- und Klimabericht. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit 2020 in der GKB Strategie integriert und dadurch in der gesamten Bank in jedem Bereich verankert. Mit klaren Vorgaben bei den Schwerpunktthemen Ökonomie, Ökologie und Soziales fördert die GKB die Lebensqualität in Graubünden und berücksichtigt dabei die Anliegen all ihrer Anspruchsgruppen. Der Bericht basiert auf dem aktuellen Standard der Global Reporting Initiative (GRI). Der erstmals veröffentlichte Klimabericht zeigt transparent auf, wie die GKB mit Klimabelangen umgeht und wie sie das «Netto-Null-Ziel» bis 2050 im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erreichen will. Der Klimabericht ist neu Teil des umfassenden jährlichen finanziellen und nicht-finanziellen Reportings und orientiert sich an den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2024 der Graubündner Kantonalbank ist unter report.gkb.ch als Online- und PDF-Version verfügbar. Kontakt:

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht - für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten. Mit rund 1'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen Aktivitäten engagiert sich die Bank über ihr Sponsoring, ihren Engagement-Fonds, ihre Kunstsammlung sowie über ihre Freiwilligenarbeit.



Die GKB verfügt über Mehrheitsbeteiligungen an der Privatbank Bellerive AG und der Albin Kistler AG. Zudem ist sie Alleinaktionärin der BZ Bank Aktiengesellschaft. Der GKB Partizipationsschein ist seit 1985 börsenkotiert. Am Geschäftsergebnis 2024 partizipiert der Kanton Graubünden inkl. Abgeltung der Staatsgarantie mit 103.7 Millionen Franken ( report.gkb.ch ).

