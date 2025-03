Die Moncler SPA Aktie verzeichnet eine beachtliche Marktperformance mit einem Kursanstieg von 21,37% in den letzten drei Monaten. Am 18. März 2025 schloss die Aktie bei 61,24 Euro und legte im Tagesverlauf 0,72% zu. Für das Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 3,11 Milliarden Euro bei einem EBIT von 916,32 Millionen Euro und einem Nettogewinn von 639,6 Millionen Euro. Die Prognosen für 2025 fallen noch positiver aus: Der Umsatz soll auf 3,38 Milliarden Euro steigen, während das EBIT mit 970,06 Millionen Euro und der Nettogewinn mit 696,1 Millionen Euro ebenfalls wachsen sollen.

Moncler hat eine Jahresdividende von 1,30 Euro pro Aktie angekündigt, die am 21. Mai 2025 zur Auszahlung kommen soll. Das Ex-Datum wurde auf den 19. Mai 2025 festgelegt, während der 20. Mai 2025 als Eintragungsdatum dient. Diese Ausschüttung unterstreicht die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb hochwertiger Winterbekleidung spezialisiert hat.

Personelle Neuausrichtung und Produktinnovationen

In der Unternehmensstrategie zeichnen sich wichtige Entwicklungen ab. Rod Manley wurde zum Chief Brand Officer International ernannt und berichtet in dieser Position direkt an Gino Fisanotti. Diese personelle Verstärkung könnte die internationale Markenpositionierung des Unternehmens weiter stärken und neue Impulse für die globale Expansion setzen.

Parallel dazu erweitert Moncler sein Produktportfolio und präsentierte kürzlich die Grenoble Fall/Winter 2025 Kollektion. Diese umfasst exklusive Outerwear-, Bekleidungs- und Accessoire-Linien, die das Kerngeschäft des Unternehmens mit Mänteln, Hosen, Hemden und Pullovern ergänzen. Das Produktsortiment wird durch Schuhe, Handtaschen sowie Accessoires wie Handschuhe, Mützen und Schals abgerundet.

Die Kombination aus erfolgreicher Marktpositionierung, positiver Finanzentwicklung und strategischen Neuausrichtungen positioniert Moncler weiterhin als wichtigen Akteur im Luxusmodemarkt. Die für Mai angekündigte Dividendenzahlung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung und könnte zusätzliches Anlegerinteresse wecken.

