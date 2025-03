EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ams OSRAM hat den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (21. März 2025) - ams OSRAM (SIX: AMS) hat den Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht, der erstmalig den Nachhaltigkeitsbericht enthält. Er ist in elektronischer Form auf der Webseite des Unternehmens verfügbar ist.

Über ams OSRAM: Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Headquarter in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).



