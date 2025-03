EQS-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DATA MODUL kann Rekordergebnisse der Vorjahre im Geschäftsjahr 2024 nicht halten



DATA MODUL kann Rekordergebnisse der Vorjahre im Geschäftsjahr 2024 nicht halten Umsatzrückgang um 20,1% zum Vorjahr auf 226,2 Mio. Euro

Auftragseingang mit 201,4 Mio. Euro um 20,6% unter Vorjahresvergleich

EBIT von 9,3 Mio. Euro um 58,2% unter Vorjahresniveau

Werte liegen im Rahmen der angepassten Jahresprognose für 2024 München, 21. März 2025 - DATA MODUL schloss das Geschäftsjahr 2024 mit rückläufiger Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld ab. Diesbezüglich hatte die Gesellschaft bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Oktober 2024 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 53,9 Mio. Euro (i.Vj. 71,4 Mio. Euro) und liegt damit 24,5% unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Der Konzernumsatz ging somit für das Gesamtjahr 2024 um 20,1% zurück und lag bei 226,2 Mio. Euro (i.Vj. 283,2 Mio. Euro). Die hohe Exportquote von 52,7% (i.Vj. 54,0%) konnte im Wesentlichen gehalten werden und spiegelt die Strategie der Internationalisierung des Konzerns wider. Das EBIT des Konzerns erreichte 1,6 Mio. Euro (i.Vj. 5,0 Mio. Euro) im vierten Quartal sowie einen Gesamtwert für das Geschäftsjahr von 9,3 Mio. Euro (i.Vj. 22,3 Mio. Euro). Der leicht gestiegene Auftragseingang für das vierte Quartal von 52,3 Mio. Euro (i.Vj. 44,1 Mio. Euro) führte zu einem Gesamtwert für das Geschäftsjahr 2024 von 201,4 Mio. Euro und liegt damit 20,6% unter dem Vorjahreswert von 253,6 Mio. Euro. Die Auftragseingangs-, Umsatz- und EBIT-Werte liegen im Rahmen der angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Der Auftragsbestand sank im Vorjahresvergleich um 12,9% auf einen Wert von 141,3 Mio. Euro (i.Vj. 162,2 Mio. Euro) zum Stichtag. Konzernkennzahlen In TEUR 2024 2023 Veränderung Umsatz 226.208 283.235 -20,1% Auftragseingang 201.406 253.581 -20,6% Auftragsbestand 141.270 162.155 -12,9% EBIT 9.321 22.296 -58,2% EBIT-Rendite 4,1% 7,9% -48,1% Jahresüberschuss 5.577 14.487 -61,5% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 1,58 4,11 -61,6% Investitionen 3.514 8.952 -60,7% Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 531 525 1,1%

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2024 vorzuschlagen.

Ausblick Das Geschäftsjahr 2025 wird als hartes Übergangsjahr von einem verstärkten Marktfokus auf neue Geschäftschancen bei gleichzeitigen konsequenten Maßnahmen zur Kostensenkung geprägt sein. Das von Unsicherheit bestimmte globale Konjunkturumfeld wird eine kurzfristige wirtschaftliche Erholung der für DATA MODUL wichtigsten Märkte erschweren. Unter der Annahme einer weiter bestehenden Rezession bis in die zweite Jahreshälfte erwartet der Vorstand eine leicht negative Entwicklung der wesentlichen Konzernzahlen.



