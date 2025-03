© Foto: Symbolbild von Sheila Condi auf Pexels

Stellen Sie sich vor es gibt die Gelegenheit, wenn der Urlaub gleich mit einer attraktiven Geldanlage winkt. TUI mischt den Markt ordentlich auf. Die meisten Analysten sind wie bei einem guten Cocktail optimistisch und mit jeder Menge Zuversicht. Zwischen einem interessanten Chart und frischen Nachrichten klettert die Aktie in neue Höhen. Was steckt hinter den Zahlen und Prognosen? Wie kann man den richtigen Riecher für Chancen und Risiken bei der TUI-Aktie entwickeln? Dieser Bericht nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt von TUI und gibt ihnen eine Tradingidee an die Hand. Hier erfahren Sie, warum unter anderem das Overweight-Rating von JPMorgan die Aktie nach oben katapultieren könnte.

Optimismus und frischer Wind im Reisemarkt

In letzter Zeit tut sich bei TUI ordentlich was und das merkt man auch an der Börse. Die Großbank JPMorgan, hat den Konzern hat die Aktie mit einem "Overweight"-Rating geadelt. Das bedeutet, dass es hier Chancen gibt, die den Anlegern möglicherweise Gewinne bescheren. Die Wirtschaftsaussichten in wichtigen Märkten wie Deutschland und Großbritannien haben sich aufgehellt, und so wird auch die Stimmung der Investoren immer besser. Nach einiger Zeit der Sorgen und Zweifler zeigt sich nun ein Hauch von Erholung, und die Aktie klettert munter über Kursmarken, die lange Zeit als Hürde galten. In den letzten Handelstagen hat TUI weiter zugelegt und damit bewiesen, dass die Reiselust der Europäer zurück ist und das nicht nur in den Urlaubstagen, sondern auch im Börsenhandel.

Charttechnik und Fundamentaldaten

Schaut man sich die Kursentwicklung etwas genauer an, sieht man ein interessantes Bild: Nach wiederholten Erholungsversuchen, bei denen die Aktie immer wieder ins Straucheln geriet, hat TUI nun einen entscheidenden Impuls gesetzt. Die Aktie notiert wieder im Bereich der 7,50 Euro-Marke. Der RSI liegt knapp über der 50 und könnte auch auf eine Trendumkehr hin zu Kursen um 8 Euro und darüber hindeuteten. Die Technik zeigt weiter, dass wichtige Linien, wie die 200-Tage-Marke nach oben durchbrochen wurden - ein Zeichen, dass sich hier etwas in Richtung Norden bewegt. Als Begrenzung nach oben wirkt die Marke bei 8,50 und darüber hinaus sollte der Weg in Richtung zweistelliger Notierungen frei sein. Nach unten hin erfährt die Aktie eine solide Unterstützung im Bereich um 7 Euro.

Gleichzeitig profitieren die Fundamentaldaten des Unternehmens: Kostensenkungen, der Ausbau der digitalen Angebote und ein stetiger Rückgang der Verschuldung zeichnen das Bild eines Unternehmens, das sich neu erfindet. Charttechnisch spricht vieles dafür, dass sich der Aufschwung auch langfristig halten könnte. Die Kombination aus soliden Fundamentaldaten und den neuesten technischen Signalen lässt bei Anlegern ein gutes Gefühl aufkommen.

Zukunftsausblick und Kaufidee

Abschließend: Es ist zu erkennen, dass TUI ein Unternehmen ist, das sich mutig den Herausforderungen des Marktes stellt. Die neuesten Unternehmenszahlen deuten auf eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität hin, und auch die Nachrichtenlage stützt diesen optimistischen Kurs. JPMorgan sieht mit seinem "Overweight"-Rating deutliches Potenzial - ein Kursziel von 12 Euro zeigt, dass hier noch ordentlich Luft nach oben ist.

Die technische Analyse unterstreicht den Aufwärtstrend, während die fundamentale Entwicklung und die positiven Nachrichten den Weg ebenso nach oben ebnen.

Daher ist unsere Tradingidee wie folgt: Wer auf der Suche nach einer Aktie ist, die nicht nur von nostalgischer Reiselust, sondern auch von einer stabilen und wachsenden Wirtschaft profitiert, könnte TUI in Betracht ziehen und auf dem aktuellen Niveau um die 7,50 Euro eine erste Position eröffnen. Abgesichert mit einem Stopp bei 6,90 Euro und einem Kursziel, das JPMorgans Vorgabe bei 12 Euro entspricht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.