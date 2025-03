FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Freitag bahnen sich am deutschen Aktienmarkt zum großen Verfall an den Terminbörsen weitere Kursverluste an. Der Broker IG indizierte den Dax eineinhalb Stunden vor Beginn des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 22.884 Zähler. Damit droht die Wochenbilanz des Leitindex nun negativ zu werden. Schon an den beiden Vortagen hatten Anleger nach einem Rekordhoch am Dienstag Kursgewinne eingestrichen.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners werden die hohen Kurse angesichts der politisch unsicheren Lage zunehmend kritisch hinterfragt. Entsprechend gebe es wenig langfristig orientierte Käufer, die neu in den Markt kommen.

Das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD in Deutschland steht noch einmal im Mittelpunkt. Am Freitag muss es im Bundesrat die letzte Hürde nehmen. Wie zuvor schon im Bundestag ist auch in der Länderkammer für die dazu erforderliche Änderung des Grundgesetzes eine Zweidrittelmehrheit erforderlich./tih/jha/