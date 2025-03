Am 20. Mai 2025 wird in Hamburg das Dubai Business Forum Germany von Dubai Chambers zusammen mit der Handelskammer Hamburg als unterstützendem Partner organisiert. Die Veranstaltung soll die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Deutschland und Dubai stärken.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250320912183/de/

H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, President CEO of Dubai Chambers (Photo: AETOSWire)

Nach dem Erfolg der vorangegangenen Events in China und Großbritannien wird die dritte internationale Auflage des Dubai Business Forum neue wirtschaftliche Möglichkeiten erschließen und Unternehmen und Investoren aus Deutschland für die Unterstützung der Dubai Economic Agenda (D33) anwerben. Die Veranstaltung ist Teil der laufenden Anstrengungen der Handelskammern, Wirtschaftspartnerschaften zu festigen, ausländische Direktinvestitionen anzulocken und Dubais Position als globales Geschäftszentrum zu konsolidieren.

Das Dubai Business Forum Germany wird die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten im Emirat in den Fokus rücken mit dem Ziel, multinationale Unternehmen und schnell wachsende Start-ups aus Deutschland nach Dubai zu holen. Außerdem soll das Forum deutsche Unternehmen und Investoren dabei unterstützen, erfolgreiche Partnerschaften mit ihren Pendants in Dubai aufzubauen, um das Wachstum des bilateralen Handels und der Investitionen voranzutreiben.

S.E. Mohammad Ali Rashed Lootah, President und CEO von Dubai Chambers, kommentiert: "Wir freuen uns darauf, das Dubai Business Forum nach Deutschland zu bringen. Deutsche Unternehmen, die in der MEASA-Region wachsen und expandieren möchten, finden in Dubai hervorragende Möglichkeiten vor. Wir sind zuversichtlich, dass diese Veranstaltung als Katalysator für die Zusammenarbeit und Investitionen zwischen Dubai und Deutschland dienen und zu gegenseitigem Wachstum und Wohlstand beitragen wird."

Hamburg gilt als Kraftzentrum der deutschen Wirtschaft und Innovation und wurde gezielt als idealer Veranstaltungsort für den hochkarätigen Event ausgewählt. Das Forum bringt wichtige Akteure des öffentlichen und privaten Sektors aus beiden Märkten zusammen und wird Dubais wirtschaftsfreundliches Umfeld, attraktive Steueranreize und einen einzigartigen Zugang zu globalen Märkten herausstellen.

Mit Fokus auf Dubais günstiges Investitionsklima in Schlüsselsektoren wie Technologie, Finanzen, Logistik, Fertigung und Nachhaltigkeit wird das Forum die Kooperation in den Bereichen KI, moderne Fertigung, intelligente Mobilität und saubere Energie unterstützen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten in den Bereichen Private Equity, Wagniskapital und grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen erkundet.

Über Dubai Chambers

Dubai Chambers ist eine gemeinnützige öffentliche Körperschaft, die Dubais Vision als Global Player fördert, indem sie Unternehmen unterstützt, innovative Mehrwertdienste bereitstellt und den Zugang zu einflussreichen Netzwerken ermöglicht.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250320912183/de/

Contacts:

Mohamad Mouzehem

PR and Corporate Communications, +97142028537

mohamad.mouzehem@dubaichamber.com