Der Modehersteller verzeichnet ein starkes Wachstum mit 11% Umsatzsteigerung und erweitert die operative Marge bei gleichzeitiger Ausschüttung großzügiger Dividenden.

Ralph Lauren Corporation (ISIN: US7512121010) bekräftigt weiterhin sein Engagement für Aktionäre und strategisches Wachstum. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat am 14. März 2025 eine Quartalsdividende von 0,825 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Diese Dividende wird am 11. April 2025 an Aktionäre ausgezahlt, die am 28. März 2025 im Aktienregister eingetragen sind.

Im dritten Quartal zum 28. Dezember 2024 verzeichnete Ralph Lauren einen Umsatzanstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 2,1 Milliarden US-Dollar. Dieses Wachstum wurde durch starke Feiertagsverkäufe in allen Regionen getrieben. Das Unternehmen erweiterte zudem seine operative Marge um 230 Basispunkte und erzielte eine bereinigte operative Marge von 18,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie stieg um 16 Prozent auf 4,82 US-Dollar.

Aktienperformance und strategischer Ausblick

Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Ralph Lauren Aktie bei 225,13 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 0,73 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Handelsspanne des Tages bewegte sich zwischen einem Höchstwert von 227,78 US-Dollar und einem Tiefstwert von 222,55 US-Dollar.

Die jüngsten Finanzergebnisse von Ralph Lauren unterstreichen die effektive Umsetzung der Wachstumsstrategien des Unternehmens, darunter Markenhebung, Marktexpansion und Produktinnovation. Der Konzern verfügt über eine solide Bilanz mit beschleunigten freien Cashflows und gut gemanagten Lagerbeständen. Diese Faktoren positionieren Ralph Lauren günstig, um weiterhin Wert für die Aktionäre zu schaffen und langfristige Wachstumsziele zu verfolgen.

