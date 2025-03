Die EU untersucht offenbar unrechtmäßige Subventionen aus China für eine neue Elektroauto-Fabrik von BYD in Ungarn, in der ab diesem Jahr die Produktion starten soll. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, könnte die EU mehrere Maßnahmen gegen BYD verhängen - bis hin zu Strafzahlungen. BYD hatte schon Ende 2023 den Bau einer Elektroauto-Fabrik in Ungarn angekündigt - der Werksbau ist also keine Reaktion auf die EU-Sonderzölle auf Elektroautos ...

