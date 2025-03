Was für eine Woche bei der Allianz: Der Versicherer hat offenbar bereits den nächsten Milliardendeal in die Wege geleitet. Nur wenige Tage nach dem Verkauf seines Joint Ventures in Indien scheint der Münchner Versicherungsriese einen Ersatz gefunden zu haben. Zudem beginnt heute das neue Aktienrückkaufprogramm.Laut einem Bloomberg-Bericht haben die Allianz und Jio Financial Services eine vorläufige Vereinbarung getroffen, gemeinsam ein neues Versicherungsunternehmen in Indien zu gründen. Zuvor hatte ...

