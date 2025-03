Bielefeld (ots) -Künstliche Intelligenz hat bereits zahlreiche Geschäftsbereiche verändert - und auch der Vertrieb bildet dabei keine Ausnahme. Unternehmen stehen folglich zunehmend unter Druck, diese Technologie zu nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Verkaufsprozesse zu optimieren. Denn künstliche Intelligenz bietet großes Potenzial für alle Vertriebsteams. Die Frage ist jedoch: Welche KI-Tools sind wirklich hilfreich, um Umsätze zu steigern und Kunden gezielt zu überzeugen?Eines ist in jedem Fall klar: KI im Verkauf geht weit über die reine Automatisierung hinaus. Es geht darum, Kundenbedürfnisse - wie zügige Rückmeldungen und eine intensive Unterstützung - zu verstehen und darauf zu reagieren. Simpli.bot hat genau dafür eine Lösung entwickelt: Nie wieder unbearbeitete Leads, lange Wartezeiten für Interessenten und ineffiziente Nachverfolgung - mit Eva von Simpli.bot gehört all das der Vergangenheit an.Die digitale Vertriebsmitarbeiterin erledigt zentrale Aufgaben im Vertrieb blitzschnell, effizient und fehlerfrei. So können Unternehmen mehr Leads und Anfragen bearbeiten, höhere Abschlussquoten erzielen und ihren Vertrieb enorm optimieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.1. KI-gestützte Chatbots: 24/7 Kundensupport und LeadqualifizierungViele Unternehmen verlieren wertvolle Leads, weil Interessenten keine schnelle Antwort auf ihre Anfragen erhalten. Studien zeigen, dass Kunden immer häufiger Messaging-Dienste wie WhatsApp oder den Facebook-Messenger für die Kontaktaufnahme nutzen. Hier setzen KI-gestützte Chatbots an: Sie ermöglichen eine sofortige, personalisierte Kommunikation und leiten qualifizierte Anfragen gezielt weiter.Wie Eva von Simpli diesen Prozess optimiert: Eva übernimmt die erste Kundeninteraktion und beantwortet Anfragen rund um die Uhr. Sie filtert automatisch die qualifizierten Leads heraus und leitet sie an das Vertriebsteam weiter - ohne Wartezeiten oder manuelle Prozesse.Praxisbeispiel: Unternehmen mit Chatbots auf ihrer Webseite erhöhen die Conversion-Rate von Besuchern zu Leads um bis zu 30 Prozent!2. KI-gestützte Qualifizierung: Die richtigen Leads zur richtigen ZeitViele Vertriebsteams verbringen zu viel Zeit mit unqualifizierten Anfragen, während heiße Interessenten auf eine Antwort warten. Hier sorgt KI für eine automatisierte Vorqualifizierung und stellt sicher, dass deine Leads optimal qualifiziert werden, damit die Mitarbeiter ihre wertvolle Zeit nicht mit sinnlosen unqualifizierten Terminen verschwenden.Denn Fakt ist: Unternehmen, die KI zur Lead-Qualifizierung einsetzen, steigern ihre Abschlussraten um bis zu 50 Prozent, da ihre Vertriebsteams nur mit hochrelevanten Anfragen arbeiten.3. KI-gesteuerte Follow-ups: Die Kunst der perfekten NachverfolgungEine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist die konsequente Nachverfolgung. Studien zeigen, dass 80 Prozent der Abschlüsse erst nach mindestens fünf Follow-ups zustande kommen - dennoch geben 92 Prozent der Vertriebler nach dem vierten Versuch auf. Automatisierte Follow-ups sind hier die Lösung.Wie Eva von Simpli diesen Prozess optimiert: Eva versendet automatisch personalisierte Follow-ups via WhatsApp, SMS oder E-Mail und erkennt, wenn ein Interessent erneut aktiv wird. So bleibt der Kontakt bestehen, bis der Abschluss erzielt ist.Tipp: WhatsApp-Nachrichten haben eine Öffnungsrate von 99 Prozent, während E-Mails oft im Spam-Ordner landen.4. KI-gesteuerte Terminvereinbarung: Nie wieder No-ShowsVerpasste Termine und vergessene Rückrufe kosten Unternehmen jeden Tag wertvolle Kunden. KI-gestützte Terminplaner helfen, freie Slots effizient zu verwalten und Interessenten automatisch an Termine zu erinnern.Wie Eva von Simpli diesen Prozess optimiert: Eva erkennt, wann ein Interessent einen Termin vereinbaren möchte, koordiniert die Terminvergabe und verschickt Erinnerungen in Echtzeit. Falls ein Termin abgesagt wird, schlägt Eva sofort eine Alternative vor.Die Statistik zeigt dabei, dass Unternehmen, die innerhalb der ersten 5 Minuten auf Leads und Anfragen reagieren, ihre Abschlusswahrscheinlichkeit um 800 Prozent im Vergleich zu einer Antwort ab Minute 6 erhöhen.5. Echtzeit-Kommunikation: Die richtige Antwort im richtigen MomentSchnelligkeit ist im Vertrieb entscheidend: 73 Prozent der Leads und Anfragen werden niemals kontaktiert oder erhalten eine verspätete Antwort. Das führt zu verlorenen Verkaufschancen und frustrierten Interessenten.Wie Eva von Simpli diesen Prozess optimiert: Eva reagiert in Sekunden auf eingehende Anfragen und beantwortet Fragen in Echtzeit. Sie stellt sicher, dass potenzielle Kunden sofort eine Rückmeldung erhalten - unabhängig von Tageszeit oder Arbeitsaufkommen.Pain Point: Kunden, die zu lange auf eine Antwort warten, suchen sich einen anderen Anbieter. KI verhindert genau das und erhöht so Ihre Abschlussraten dramatisch.Fazit: Eva revolutioniert den Vertrieb"Viele Unternehmen kämpfen mit langen Reaktionszeiten, ineffizienten Follow-ups und einer hohen Anzahl unbearbeiteter Leads", sagt Dennis Melson, Experte für digitale Vertriebsprozesse und Gründer von Simpli.bot. "Mit Eva lösen wir genau diese Probleme - und das rund um die Uhr."Eva ist mehr als nur ein KI-Chatbot: Als digitale Vertriebsmitarbeiterin übernimmt sie den gesamten Vertriebsprozess - von der ersten Kontaktaufnahme über die Qualifizierung und Terminierung bis hin zum Abschluss. Dadurch können Unternehmen effizienter arbeiten, mehr Umsatz generieren und sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren.Über Simpli:Dennis Melson und Tim Hoppe sind die Geschäftsführer der Simpli GmbH und haben sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Team aus Vertriebs- und KI-Experten, mittels optimaler KI-Vertriebsprozesse und KI-Mitarbeiterin, ihre Kunden zu begeistern. Mit ihrer Marke Simpli.bot treiben sie KI-basierte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter voran, die optimal geschult sind und entlang des ganzen Vertriebsprozesses effizient arbeiten. 