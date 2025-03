Frankenthal / Halle / Pegnitz (ots) -- Das Wirtschaftsmagazin "Focus Money" bewertet KSB erneut als besten Ausbildungsbetrieb in der Branche Maschinenbau- Fachliche und soziale Kompetenz stehen im Fokus der KSB-Berufsausbildung- Auszeichnung ist eine der Säulen für KSB als attraktiven ArbeitgeberNach 2021 und 2024 ist KSB zum dritten Mal mit 100 Punkten der beste Ausbildungsbetrieb Deutschlands in der Maschinenbau-Branche. Bereits zum siebten Mal hat KSB bei der Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe" des Wirtschaftsmagazins "Focus Money" in Kooperation mit "Deutschland Test" teilgenommen. Zu den 14.000 namhaften Firmen und Marken, deren Berufsausbildung ebenfalls analysiert wurde. In der Sparte Maschinen gehören unter anderem Krones, Dürr Systems und Schindler, die allerdings weiter hinten gelistet sind.In der KSB-Berufsausbildung stehen das praxisbezogene Lernen und die kollegiale Zusammenarbeit im Vordergrund. Neben der fachlichen Kompetenz und manuellen Fähigkeiten ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein der Nachwuchskräfte wichtig. Dies stellen die KSB-Auszubildenden immer wieder im sozialen und ökologischen Bereich unter Beweis. Auszubildenden und Ausbilder engagieren sich außerdem regelmäßig bei inner- und außerbetrieblichen Veranstaltungen wie dem Girls' Day, Berufs- und Ausbildungsmessen sowie Schülerpraktika."Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses Ergebnis erzielt haben. Eine sehr gute Ausbildung ist für uns ein wichtiger Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg - gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Diejenigen, die zu uns kommen wissen: wir fördern und wir fordern. Denjenigen, die sich bei uns einbringen, bieten wir hervorragende Perspektiven", so Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung. "Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn, den ambitionierten Weg weiterzugehen, vorausschauend auszubilden und so jungen Menschen eine ausgezeichnete Berufsausbildung zu bieten."Auch der Verwaltungsrat zeigt sich begeistert. "Es ist eine Riesenfreude für das Unternehmen, diese Auszeichnung zu bekommen", betont Oswald Bubel, Vorsitzender des Gremiums. "Ich werte sie als das Ergebnis der hervorragenden Arbeit, die KSB auch in diesem Bereich vollbringt. Das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne."Die Focus-Money-Studie beruht auf mehreren Faktoren: dem Social Listening, also den Erwähnungen und Konversationen über ein Unternehmen im Internet, sowie einem umfangreichen Fragebogen zu Ausbildungskennzahlen und -themen, der von den untersuchten Unternehmen beantwortet wird.Die Ergebnisse der Studie von "Deutschland Test" und "Focus Money" stehen in der Ausgabe 13 / 2025 des Wirtschaftsmagazins.Deutschlandweit hat KSB 316 Auszubildende sowie DH- und Verbundstudenten. In Frankenthal absolvieren derzeit 140 Jugendliche und 18 DH-Studenten eine Ausbildung. 76 Auszubildende sowie 13 Verbundstudenten sind in Pegnitz beschäftigt. Der Standort Halle bildet 58 junge Menschen (inklusive der Auszubildenden aus Bremen und Schwedt) in gewerblich-technischen Berufen sowie 11 Verbundstudenten aus.Pressekontakt:Alexandra LeinerTel + 49 6233 86-2257Mobil +49 172 6337906alexandra.leiner@ksb.comOriginal-Content von: KSB SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100499/5995567