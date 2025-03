Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Bedenken rund um die Zölle führten zu einer Korrektur der PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index)-Inflation von 2,5 Prozent im Dezember auf 2,7 Prozent, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Dennoch habe Powell mitgeteilt, dass man nur von einer vorübergehenden "Tarifinflation" ausgehe. Die kurzfristigen Wirtschaftsprognosen seien nach unten korrigiert worden, mit 2,1 Prozent im November auf jetzt 1,7 Prozent, doch die langfristigen Prognosen hätten sich kaum verändert. Das Narrativ des letztjährigen Renditeanstiegs nach den Wahlen, Trumps Zölle seien gut für das Wachstum und würden zu einer deutlich höheren Inflation führen, werde damit weiter untergraben. So dürfte die Trump-Renditeprämie weiter abgebaut werden. ...

