Wien (www.anleihencheck.de) - Gleich mehrere Notenbanken meldeten sich in den letzten beiden Tagen zu Wort - und die globale Anlegerschaft ließ mit entsprechenden Reaktionen nicht auf sich warten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Den Beginn habe bereits am Mittwoch Abend die US-amerikanische FED mit einer erwartungsgemäßen Beibehaltungen des bisherigen Zinsniveaus gemacht, während jedoch die Wachstumsprognose nach unten und die Erwartungen hinsichtlich Arbeitslosenquote und Inflationsrate nach oben revidiert worden seien. Gestern habe sich die US-Anlegerschaft schließlich einen Reim auf die Signale und Anmerkungen der FED zu machen versucht. Einerseits hätten sich Investoren erleichtert gezeigt, dass die US-Notenbank ihre Einschätzung bezüglich des Leitzinspfades mit zwei Zinssenkungen für das Jahr 2025 nicht geändert habe. Andererseits hätten die neuen Inflationsaussichten, die zunehmende Unsicherheit über Trumps Zollpolitik sowie die Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung für eine abwartende Haltung an den Aktienmärkten gesorgt. Der nach wie vor stabile Arbeitsmarkt habe zumindest mit den gestern für die Vorwoche veröffentlichten Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe vorerst bestätigt werden können, nachdem diese leichter als erwartet angestiegen seien. Schlussendlich hätten die US-Indices den Handelstag und damit ihre Richtungssuche mit überschaubaren Verlusten beendet, welche für den NASDAQ 100 mit -0,3% noch am deutlichsten ausgefallen seien. Die Kursrückgänge des S&P 500 sowie des Dow Jones hätten sich noch mehr in Grenzen gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...