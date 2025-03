For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 24 March 2025:Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS DE000DWS1007 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)flatexDEGIRO AG FTK DE000FTG1111 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)RENK Group AG R3NK DE000RENK730 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)ABOUT YOU Holding SE YOU DE000A3CNK42 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)ABOUT YOU Holding SE z.Verk. YOU0 DE000A40UTY9 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)Secunet Security Networks AG YSN DE0007276503 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Hypoport SE HYQ DE0005493365 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Schott Pharma AG & Co. KGaA 1SXP DE000A3ENQ51 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Siltronic AG WAF DE000WAF3001 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted.