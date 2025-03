Der Fußballspieler Nmecha trainiert nach Knieverletzung individuell, während die BVB-Wertpapiere leicht nachgeben - Experten sehen dennoch positives Entwicklungspotenzial.

Der Aktienkurs von Borussia Dortmund verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Verluste. Im XETRA-Handel notierte das Wertpapier zeitweise 0,33 Prozent niedriger bei 3,02 Euro. Bereits zum Handelsstart lag der Wert bei 3,00 Euro und bewegte sich im Tagesverlauf nur geringfügig. Die sportlichen Entwicklungen beim Bundesligisten könnten dabei eine Rolle spielen: Der Mittelfeldspieler Nmecha befindet sich nach längerer Verletzungspause wieder im individuellen Training. Der 24-Jährige, der seit Ende Januar aufgrund einer Bänderverletzung im Knie pausieren musste, arbeitet aktuell an seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining. "Es ist ein großartiges Gefühl. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange", äußerte sich der Spieler zu seiner Situation. Der dreimalige Nationalspieler, der seine Verletzung in einer Bundesliga-Begegnung gegen Bremen erlitt, verpasst durch seine Ausfallzeit auch die anstehenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League.

Finanzielle Aussichten trotz Kursschwäche positiv

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten Potenzial für die BVB-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,00 Euro, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten würde. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro, das am 9. Mai 2024 erreicht wurde, müsste der Kurs um 44,44 Prozent steigen, um diesen Wert wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief lag bei 2,78 Euro, womit die Aktie derzeit noch 7,96 Prozent Luft nach unten hat. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Fachleute mit einem Gewinn je Aktie von 0,220 Euro. Die Dividendenpolitik des Vereins zeigt ebenfalls eine positive Tendenz - während für 2024 eine Ausschüttung von 0,060 Euro je Aktie erfolgte, prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 0,070 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 15. Mai 2025 veröffentlicht.

