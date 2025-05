DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat einem Medienbericht zufolge Personalentscheidungen bei vier seiner Stars getroffen. Wie die "Bild" berichtet, sollen die 2026 auslaufenden Verträge von Spielmacher Julian Brandt, Kapitän Emre Can, Nationalspieler Pascal Groß und Verteidiger Niklas Süle in diesem Sommer nicht vorzeitig verlängert werden.

Stattdessen sollen die Leistungen in der kommenden Spielzeit entscheiden, ob die Spieler neue Vertragsangebote erhalten. Brandt dürfe zudem bei einem passenden Angebot den Revierclub schon in diesem Sommer verlassen. Gerade in der noch laufenden Saison konnte der 29-Jährige sein Potenzial nur sehr selten abrufen.

Der 31 Jahre alte Can und der 29 Jahre alte Süle stehen ebenfalls immer wieder in der Kritik. Groß ist bei seinem Vertragsende bereits 35 Jahre alt./the/DP/stw