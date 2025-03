Die Boeing-Aktie konnte ihre Aufwärtsbewegung zuletzt fortsetzen und erhält am Freitag neuen Rückwind: Wie die Airline am Freitag bekanntgab, wurden aus Malaysia 30 Boeing 737-Flugzeuge geordert. Der Bad-Newsflow, der die Aktie in den letzten Wochen belastete, scheint damit gebrochen. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Die Malaysia Aviation Group (MAG) plant die Anschaffung von 30 Boeing 737-Flugzeugen, die bis 2029 ausgeliefert werden sollen. Die Bestellung umfasst 18 Boeing 737 MAX 8 sowie 12 ...

