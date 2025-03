Stuttgart (ots) -"Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" (SWR/rbb/ARD Kultur/hr) / Regie: David Seeberg / verfügbar ab 25. März 2025 in der ARD Mediathek und am 1. April ab 23 Uhr im ErstenIm Sommer 2024 veranstaltet der Künstler Peter Fox mehrere Konzerte für die Bewohner:innen an Berliner Brennpunkten. Eintritt frei. Für alle. Mit kompletter Band, Tänzer:innen, Licht und Soundsystem an Orten, die oftmals im Fokus gesellschaftlicher Debatten stehen und teilweise bundesweite Bekanntheit erlangt haben. In der Dämmerung einer aufgeheizten Stadt feiern Menschen miteinander, die in ihren Nachbarschaften zunehmend aneinander vorbeileben. Der 90-minütige Konzert- und Dokumentarfilm "Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" ist ab dem 25. März in der ARD Mediathek verfügbar und wird am 1. April ab 23 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Über die MissionPeter Fox plant gezielt Auftritte in Problemvierteln der Hauptstadt: Zwischen den Sprungtürmen im Columbiabad, auf den Bolzplätzen vor dem Wohnpark Pallasseum und in den Grünanlagen des Görlitzer Parks will der gebürtige Berliner die Menschen mit seiner Musik vereinen. Peter Fox zu seiner Mission: "Konzerte, die keinen Eintritt kosten und außerhalb der gewohnten Konzert-Locations stattfinden, haben immer eine ganz besondere Energie. Weil sich ein sehr gemischtes Publikum zusammenfindet und sehr intensiv und positiv feiert. Diese Energie wollte ich mal wieder erleben. Ich hatte die Hoffnung, dass sich Leute begegnen und zusammen Party machen, die sonst in Berlin vielleicht eher aneinander vorbeileben. Zum Beispiel die Lehrerin aus Charlottenburg, der Handyladenbetreiber aus Neukölln, die Kids vom Prenzlberg und die Kids von der Sonnenallee."Junge Talente auf der großen BühnePeter Fox möchte mit "Block Party" die Menschen in Berlin durch Musik zusammenbringen und lokalen Nachwuchsmusiker:innen eine Bühne geben. Er macht sich für die Dokumentation auf die Suche nach jungen Talenten und trifft so auf Rapper Kevin (31), Sängerin Cerin (16) und Rapper/Producer Nik (24).Der Neuköllner Erzieher und RapperKevin (31) arbeitet als Erzieher in Neukölln, wo er auch aufgewachsen ist. Seit seiner Jugend rappt er leidenschaftlich, doch trotz seines Talents ist ihm bislang nie der Durchbruch gelungen. Seit er Vater geworden ist, spielt die Musik nur noch eine Nebenrolle in seinem Leben. Für die Konzertreihe von Peter Fox ändert sich das von einem Tag auf den anderen: "Ich bin Familienvater und Erzieher, das heißt ich trage Verantwortung und priorisiere diese auch. Ich würde weniger arbeiten, wenn ich Geld mit Musik verdienen würde. Bis dahin bleibt es eine Leidenschaft, die mich immer begleitet. Aber, dieses Projekt und vor allem die Auftritte haben mir wieder Lust auf Musik gemacht."Die junge Sängerin aus GropiusstadtCerin (16) steht kurz davor, die Schule zu beenden. Sie lebt in Gropiusstadt, ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Ihr Traum ist eine Karriere als Musikerin, sie hat sich bislang nur an Cover-Versionen versucht, die sogar auf Tiktok viral gingen. Für ihren Auftritt schreibt und performt sie ihren ersten eigenen Song. Darum war das Projekt "Block Party" so bereichernd für Cerin: "Die Zusammenarbeit mit Peter Fox war musikalisch das schönste Erlebnis, das ich je hatte. Durch ihn habe ich mich überwunden, aus mir rauszukommen. Er hat mir gezeigt, wie viel ich erreichen kann, wenn ich mich nur traue. Dafür bin ich unfassbar dankbar."Der Rapper und Producer aus MarzahnNik (24) stammt aus dem brandenburgischen Schwedt/Oder. Nach einer schwierigen Jugend verschlägt es ihn in den tiefen Osten Berlins, nach Marzahn. Dort engagiert er sich für ein Streetwork-Programm. Die Musik ist für ihn Leidenschaft und Zufluchtsort. Er produziert Beats und nimmt für seinen Auftritt in Marzahn das Mikro in die Hand. Darum war die Teilnahme so besonders für Nik: "Musik ist für mich viel mehr als nur ein Hobby - sie ist mein Ventil, meine Leidenschaft und eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Mit Pierre zu arbeiten war unglaublich spannend und eine echte Bereicherung für mich.""Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin""Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin" ist eine Produktion der Florida Factual im Auftrag von SWR, rbb, ARD Kultur und hr für die ARD. Die Dokumentation ist ab 25. März 2025 in der ARD Mediathek verfügbar und am 1. April ab 23 Uhr im Ersten zu sehen.