Erfurt (ots) -Fußballfieber bei KiKA: Am 8. April 2025 überträgt KiKA von ARD und ZDF das UEFA Women's Nations League Spiel Deutschland gegen Schottland. Kinder kommentieren das Spiel und sind als Stadionreporter vor Ort. Lea, Dimitris und Niklas haben bei der KiKA-Mitmach-Aktion gewonnen und sorgen gemeinsam mit "Sportschau"-Reporterin Stephanie Baczyk und dem "KiKA LIVE"-Moderationsduo Sarah und Ben für die passende Berichterstattung. Die Live-Sendung "KiKA LIVE präsentiert: Frauen-Fußball-Länderspiel GER-SCO" startet ab 17:30 Uhr bei KiKA und auf kika.de. Untertitel sind verfügbar.Für Lea, 13, aus Hannover, Dimitris, 13, aus Heilbronn und Niklas, 12, aus Hamburg geht ein Traum in Erfüllung. Bei der KiKA-Mitmach-Aktion "Kommentiere wie ein Profi" überzeugten sie mit ihrem Fußball-Wissen und Kommentierungs-Talenten und setzten sich unter Hunderten von Bewerbungen durch. Für sie geht es nach Wolfsburg, wo sie ein Blick hinter die Kulissen des Fußballs und der Sportberichterstattung erwartet. Am 8. April 2025 sind sie dann live bei KiKA zu sehen. Niklas übernimmt gemeinsam mit ARD-Reporterin Stephanie Baczyk die Kommentierung des Länderspiels. Lea und Dimitris sind als Reporterin und Reporter im Stadion unterwegs und interviewen Spielerinnen, Trainer und Fans. Unterstützung erhalten die drei vom "KiKA LIVE"-Moderations-Duo Sarah und Ben, die durch den Fußball-Abend führen.Ebenfalls vor Ort ist Bernd das Brot: Anlässlich seines 25. Geburtstags erwartet die Fans im Stadion in der Halbzeitpause eine exklusive "Tanzt das Brot"-Tanzeinlage, um die Stimmung anzuheizen.Und auch das Publikum vor den Bildschirmen kann sich beteiligen: Auf kika.de können Kinder ab dem 25. März 2025 tippen, wie die Partie ausgehen wird. Am Spieltag ist ab 17:30 Uhr der KiKA-Chat geöffnet. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen.Die Kooperation von KiKA und ARD-Sportschau verfolgt das Ziel, Kinder stärker an sportlichen Großereignissen teilhaben zu lassen. Die gemeinsam mit Kindern gestalteten Live-Übertragungen eröffnen der jungen Zielgruppe einen altersgerechten Zugang zu Sport und bieten einzigartige Erlebnisse."KiKA LIVE präsentiert: Frauen-Fußball-Länderspiel GER-SCO" wird bei KiKA von Marko Thielemann und Miriam Steinhoff unter redaktioneller Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortet.Für Interviewanfragen mit den Kindern und den verantwortlichen Redakteur*innen von KiKA wenden Sie sich bitte an kommunikation@kika.de.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5995676