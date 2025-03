Die Parfümeriekette reduziert ihre Prognosen aufgrund schwächelnder Märkte in Europa. Der Aktienkurs reagiert mit einem drastischen Wertverlust von 22 Prozent.

Die Parfümeriekette Douglas AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 deutlich nach unten korrigiert. Als Grund nennt das Unternehmen eine Verlangsamung des europäischen Premium-Beauty-Marktes, besonders in Deutschland und Frankreich. Die ohnehin schwache Konsumstimmung hat sich seit Februar weiter verschlechtert, was zu geringerer Kundenfrequenz in den Filialen und weniger Online-Verkehr führte. Der Aktienkurs reagierte am Freitag mit einem dramatischen Einbruch von knapp 22 Prozent, womit sich der Wert des Unternehmens seit dem Börsengang vor einem Jahr mehr als halbiert hat. Die im SDAX notierten Papiere setzen damit ihren deutlichen Abwärtstrend fort. Im laufenden Jahr allein hat die Aktie bereits 44 Prozent an Wert verloren. Der Ausgabepreis beim Börsengang lag bei 26 Euro je Aktie - ein Niveau, das seither nie wieder erreicht wurde.

Drastische Anpassung der Unternehmensziele

Douglas-Chef Sander van der Laan erklärte: "Die wachsenden wirtschaftlichen und politischen Spannungen in der Welt haben jetzt auch den Premium-Beauty-Markt in Europa erreicht." Das Unternehmen senkt seine Umsatzerwartung auf rund 4,5 Milliarden Euro, statt der bisher prognostizierten 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) soll bei etwa 17 Prozent liegen, was ungefähr 765 Millionen Euro entspricht - deutlich unter der bisherigen Erwartung von 855 bis 885 Millionen Euro. Der Nettogewinn wird nun bei etwa 175 Millionen Euro erwartet, verglichen mit der vorherigen Prognose von 225 bis 265 Millionen Euro. Trotz dieser Herausforderungen hält Douglas an seiner Wachstumsstrategie "Let it Bloom" fest, die unter anderem die Expansion und Modernisierung des Filialnetzes in Europa, das E-Commerce-Geschäft und die Transformation der Lieferkette und IT-Infrastruktur umfasst. Das Unternehmen hat bereits mehrere Maßnahmen eingeleitet, darunter die Senkung von Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten sowie eine engere Steuerung des Nettoumlaufvermögens und der Investitionen. Die Mittelfristziele stehen ebenfalls zur Debatte und werden derzeit überprüft. Weitere Informationen hierzu will Douglas im Rahmen der Berichterstattung zum zweiten Geschäftsquartal am 15. Mai 2025 vorlegen.

