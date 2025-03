Bonn (ots) -Das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) der AOK Systems erfüllt höchste internationale Standards. TÜV Rheinland hat die Methoden, Vorgaben und Regeln zur dauerhaften Steuerung und Verbesserung der Informationssicherheit in einer umfangreichen Prüfung auditiert. Das ISMS des Bonner System- und Softwarehauses berücksichtigt klassische IT-Sicherheitsaspekte, Datenschutz, Compliance-Anforderungen und den Schutz vor Cyberbedrohungen."Als führender Softwarehersteller für den GKV-Markt legen wir größten Wert auf den Schutz sensibler Informationen. Die fortschreitende Digitalisierung, Cloud-Lösungen und die steigende Bedrohung durch Cyberangriffe erfordern zwingend ein strukturiertes Vorgehen, um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sicherzustellen. Mit der Zertifizierung unterstreichen wir die Priorität, die wir diesen Herausforderungen und deren Bewältigung beimessen", so Holger Witzemann, Geschäftsführer der AOK Systems.Die Verleihung des Zertifikats ist das Ergebnis eines mehrstufigen Verfahrens, das von der complimant AG begleitet wurde. Das unabhängige Beratungsunternehmen aus Kirchweidach verfügt über eine mehr als 30jähriger Expertise in den Bereichen Informationssicherheit und IT-Compliance.Einer Ist-Bestandsaufnahme vor Ort folgte eine Bewertung und Dokumentation der Unterlagen des ISMS durch TÜV Rheinland. Den vorläufigen Abschluss zur Erteilung des Zertifikats bildete der Realitätscheck und Härtetest: die Prüfung der praktischen Anwendung und Wirksamkeit des ISMS.Tanja Willeke, Stabsstellenleiterin Informationssicherheit und Qualitätsmanagement, resümiert: "Nach zweieinhalb Jahren intensiver Vorbereitung konnten wir nachweisen, dass unser Informationssicherheitsmanagementsystem den höchsten Standards entspricht. Eine Bestätigung unserer Verantwortung gegenüber Kunden, Partnern und Dienstleistern. Die gesamte Projektlaufzeit von Juni 2022 bis Dezember 2024 war geprägt von intensiven Workshops, Risikoanalysen und der konsequenten Umsetzung von Maßnahmen. Dabei wurden neben technischen auch organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen und nachhaltig in unsere Unternehmensprozesse integriert."Mit der Übergabe des Zertifikates durch Ralph Freude, Auditor bei TÜV Rheinland, das klar definierte Richtlinien und Verfahren für (Daten-)Sicherheit auf allen Ebenen des Unternehmens bestätigt, endet der Prozess jedoch nicht. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine erneute Überprüfung. Sie weist nach, dass sich das ISMS durch einen kontinuierlichen Lernprozess weiterentwickelt und flexibel auf neue Bedrohungen reagiert.Das ISO 27001-Zertifikat ist ein weltweit anerkannter Standard zur Bewertung der Sicherheit von Informations- und IT-Umgebungen.Pressekontakt:AOK Systems GmbHDaniel PoeschkensLeiter Marketing und KommunikationTelefon: 0228 843 8265E-Mail: daniel.poeschkens@sys.aok.deOriginal-Content von: AOK Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62619/5995724