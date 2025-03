Gestützt auf seine innovativen Lösungen hat Elmos das Geschäftsjahr 2024 mit soliden, wenn auch moderaten Ergebnissen abgeschlossen und dabei die Konkurrenz in einem von Lagerüberhängen und geopolitischer Unsicherheit geprägten Marktumfeld übertroffen. Zusätzlich erhöhte das Unternehmen die Dividende um 18?% auf ein Rekordniveau von 1,00?EUR je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Management beim Umsatz ein flaches Wachstum im Mittelwert, mit verhaltener Nachfrage im ersten Halbjahr und einer Belebung im zweiten Halbjahr. Mit 40 Jahren Nischenexpertise startet Elmos in eine neue Ära als "fabless" Powerhouse - mit mehr Flexibilität, Agilität und Innovationsfokus. Die Bewertung am unteren Ende zentraler multiples bei gleichzeitig überdurchschnittlichen Margen unterstreicht das Potenzial als unterbewertetes Asset. Die langfristigen Wachstumsperspektiven bleiben attraktiv, getrieben von strukturellen Automobil-Megatrends, die ein Branchenwachstum von über 8?% CAGR (2023-2030E) erwarten lassen. Das Management bleibt dabei strategisch auf langfristige Wertschöpfung und die Interessen der Aktionäre ausgerichtet. Trotz kurzfristiger Gegenwinde verfeinern die Analysten von mwb research ihr Modell und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 98,00?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE