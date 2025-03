FirstGroup plc, ein führendes Unternehmen im öffentlichen Personenverkehr, hat sein im November 2024 gestartetes Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Der Transportdienstleister erwarb insgesamt 30.498.221 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 163,94 Pence pro Aktie, was einem Gesamtvolumen von knapp 50 Millionen Pfund entspricht. Das am 15. November 2024 initiierte Programm war Teil der Unternehmensstrategie, Wert an die Aktionäre zurückzugeben.

Der Verkehrskonzern betonte seine solide Finanzlage mit einer robusten Bilanz und cashgenerierenden Geschäftsbereichen. Diese finanzielle Stabilität soll kontinuierliche Investitionen in Dekarbonisierungsinitiativen sowie das Wachstum und die Diversifizierung des Unternehmensportfolios unterstützen. FirstGroup, mit einem Jahresumsatz von 4,7 Milliarden Pfund und rund 30.000 Mitarbeitern, beförderte im Geschäftsjahr 2024 nahezu 2 Millionen Passagiere täglich und bekräftigte sein Bekenntnis zu einer progressiven Dividendenpolitik.

Nachhaltigkeitsstrategie und Marktposition

Das in London börsennotierte Unternehmen ist ein bedeutender Akteur im britischen Bus- und Bahnverkehr. Mit First Bus betreibt die Gruppe einen der größten Busanbieter Großbritanniens, während First Rail zu den wichtigsten Bahnbetreibern des Landes zählt. FirstGroup hat sich verpflichtet, bis 2035 eine emissionsfreie First-Bus-Flotte zu betreiben und unterstützt das Ziel der britischen Regierung, Dieselzüge bis 2040 vollständig aus dem Verkehr zu ziehen. Die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens wurden anerkannt - FirstGroup wurde zum fünften Mal in Folge zu einem der 200 umweltfreundlichsten börsennotierten Unternehmen weltweit ernannt und erreichte erstmals den Status "Industry Top-Rated" bei Sustainalytics. Der Vorstand prüft weiterhin die Möglichkeit zusätzlicher Kapitalrückführungen an die Aktionäre, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

