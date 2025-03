Der Tech-Gigant verzeichnet beeindruckendes Umsatzwachstum im Gaming und Werbebereich, während die Ausgaben für künstliche Intelligenz verdreifacht wurden.

Der chinesische Internetkonzern Tencent hat in seinem jüngsten Quartalsbericht beeindruckende Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2024 um 11 Prozent auf 172,4 Milliarden Yuan, während Experten lediglich mit 168,9 Milliarden Yuan gerechnet hatten. Besonders das Gaming- und Werbegeschäft trieb das Wachstum an. Die inländischen Spieleinnahmen verzeichneten einen Anstieg von 23 Prozent auf 33,2 Milliarden Yuan, während das internationale Spielegeschäft um 15 Prozent auf 16 Milliarden Yuan zulegte. Auch das Werbegeschäft entwickelte sich positiv und verbesserte sich um 17 Prozent auf 35 Milliarden Yuan. Der Nettogewinn machte einen spektakulären Sprung um 90 Prozent auf 51,3 Milliarden Yuan und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 46,03 Milliarden Yuan. Trotz der positiven Zahlen reagierte der Aktienmarkt zurückhaltend. An der Frankfurter Börse fiel die Tencent-Aktie im Handelsverlauf um 6,3 Prozent auf 60,92 EUR. Auch in Hongkong gab das Papier nach und verlor 3,80 Prozent, was auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein könnte. Immerhin hatte die Aktie seit Jahresbeginn bereits ein Plus von rund 25 Prozent verzeichnet und Anfang März bei 547,00 HKD ein Mehrjahreshoch erreicht.

Massive Investitionen in künstliche Intelligenz

Tencent setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz und hat seine Investitionen in diesem Bereich deutlich erhöht. Die Investitionsausgaben für 2024 beliefen sich auf 76,8 Milliarden Yuan - mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr mit 23,89 Milliarden Yuan. Das Unternehmen investiert erhebliche Mittel in Server und Hochleistungs-Grafikprozessoren, um seine KI-Entwicklung voranzutreiben. Im Februar begann Tencent damit, das KI-Modell von DeepSeek in seine Messaging-App Weixin zu integrieren. Zudem präsentierte der Konzern kürzlich das Modell Hunyuan3D-2.0, das Texte und Bilder in 3D-Grafiken umwandeln kann, sowie das KI-Modell Turbo S für schnelle Nutzeranfragen. Die strategische Ausrichtung auf KI spiegelt sich auch in der Neuorganisation der KI-Teams wider, die nun stärker auf schnelle Produktinnovationen und tiefgreifende Modellforschung ausgerichtet sind. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet - die Veröffentlichung der Q1 2025-Ergebnisse ist für den 14. Mai 2025 geplant.

