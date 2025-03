Hamburg (ots) -Die herkömmliche Steuerberatungsbranche befindet sich bereits seit 10 Jahren in einer Transformation. Digitalisierung, Automatisierung, die zunehmende Komplexität von Steuergesetzen sowie die gesellschaftspolitische zunehmend herausfordernde Schieflage in unserem Land erfordern nicht nur Fachwissen, sondern auch einen neuen Typ Berater: den Selbstdenker. Doch warum sind Selbstdenker in der Steuerberatung so wichtig - und wie können Kanzleien sie fördern?Die Zeiten, in denen Steuerberatung lediglich aus der Überprüfung von Belegen und der Erstellung von Steuererklärungen bestand, sind vorbei. Automatisierte Buchhaltungssysteme und KI-gestützte Steuerprogramme übernehmen zunehmend standardisierte Aufgaben. Gleichzeitig nehmen die rechtlichen Anforderungen des Gesetzgebers und die Erwartungen der Mandanten zu. Mandanten wünschen sich heute nicht nur korrekte Steuererklärungen, sondern eine ganzheitliche Beratung, die ihnen hilft, im Rahmen des zunehmend schwierigeren Umfeldes strategische Entscheidungen zu treffen. Es wird täglich wichtiger, sich nicht mehr auf unsere Politikdarsteller zu verlassen, sondern sich mehr und mehr selbst für seine eigene Zukunft bereits in der Gegenwart zu engagieren. Man sollte dort Veränderungen initiieren, wo man dazu in der Lage ist. Hier kommen Selbstdenker ins Spiel. Diese Spezies von Steuerexperten ist nicht nur mit Zahlen vertraut, sondern besitzt als Generalist die Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszublicken und innovative Lösungen zu entwickeln. Sie zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, die wichtigen Herausforderungen nicht nur zu bewältigen, sondern diese bereits aktiv zu antizipieren. Ihre Kreativität und strategische Denkweise gepaart mit dem steuerrechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Sachverstand machen sie zu unverzichtbaren Partnern für Unternehmer und deren Unternehmen. Umso wichtiger ist es, dass Kanzleien auf ebendiese Selbstdenker setzen: In der Praxis aber sind solche Kanzleien rar gesät - dennoch gibt es sie. Eine von ihnen ist die JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH, die zeigt, dass es auch anders geht.Was macht einen Selbstdenker aus?Selbstdenker vereinen mehrere Eigenschaften, die sie von traditionellen Steuerberatern unterscheiden.1. Eigenverantwortung: Sie übernehmen Verantwortung und agieren proaktiv, statt nur auf Anweisungen zu warten. Sie wirken in der Gegenwart, um die Zukunft zu gestalten, und lassen nicht von der Vergangenheit die Gegenwart diktieren.2. Kreatives Problemlösen: Komplexe Herausforderungen werden mit innovativen Ansätzen gemeistert und das in der Regel bereits vorausschauend und nicht erst, wenn die Karre festgefahren ist.3. Neugierde: Selbstdenker haben den Antrieb, ständig zu lernen und sich im Rahmen der gesellschaftspolitischen Veränderungen stetig weiterzuentwickeln - sei es durch Änderungen der strategischen Ausrichtung, technologische Innovation oder neue rechtliche Entwicklungen.4. Mandantenfokus: Sie verstehen die individuellen Bedürfnisse ihrer Mandanten, weil sie auch aus Sicht des Mandanten auf die anstehenden Herausforderungen schauen und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen anhand bereits etablierter und erprobter Bausteine.Warum Kanzleien Selbstdenker fördern sollten!Kanzleien, die nicht nur bei Ihren Steuerberatern, sondern auch bei allen Ihren Mitarbeitern auf Selbstdenker setzen, profitieren gleich mehrfach: Zum einen schaffen diese Mitarbeiter einen echten Mehrwert für Mandanten, indem sie auch bei kleinen Fragestellungen Beratung auf höchstem Niveau bieten. Zum anderen sorgen sie für eine positive Unternehmenskultur, da sie mit ihrem Tatendrang auch andere Kollegen inspirieren. Darüber hinaus stärken Selbstdenker die Wettbewerbsfähigkeit der Kanzlei. In einer Branche, in der standardisierte Leistungen zunehmend automatisiert werden, sind es die innovativen Köpfe, die Mandanten langfristig binden.Selbstdenker fördern - so macht Steuerberatung wieder Spaß: Was sich andere Kanzleien von der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH abschauen könnenDoch wie können Kanzleien sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter zu Selbstdenkern werden? Die Experten der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH haben dazu einen Leitfaden erstellt, der die wichtigsten Punkte zusammenfasst.1. Die passenden Mitarbeiter einstellen: Stellen Sie möglichst Mitarbeiter ein, welche für das brennen, was sie machen sollen und wollen und bereit sind, dafür die Extrameile zu gehen und nicht bereit sind, anderen Verantwortung für ihr Leben zu übertragen - schon gar nicht unserem politischen System.2. Fortbildung und Weiterbildung: Kanzleien sollen regelmäßige Weiterbildungen anbieten, die nicht nur Fachwissen, sondern auch Soft Skills und unternehmerisches Denken fördern. Auch themenfremde Weiterbildungswege, wie der Umgang mit KI-Anwendungen werden bei der Steuerberatungsgesellschaft JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER gefördert.3. Freiräume schaffen: Selbstdenker brauchen Raum, um ihre Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Die Steuerberatungsgesellschaft JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER bietet für das gesamte Team die Möglichkeit, die Methodentechnik "deep working" mehrmals wöchentlich anzuwenden. Es gibt daher ganzheitliche Zeitfenster zur konzentrierten Abarbeitung von konkreten Dienstleistungsaufträgen ohne "störende" Unterbrechungen, zum Beispiel durch Anrufe. Diese Unterbrechungen werden für dieses Arbeitszeitfenster vom Empfang abgefangen, um das selbstbestimmte Arbeiten zu ermöglichen. Mandanten profitieren so von einer schnelleren und effizienten Abarbeitung ihrer Aufträge. Offene Kommunikationsstrukturen und flache Hierarchien tragen zu dieser neuen Arbeitsstruktur bei.4. Kultureller Wandel: Es gilt, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die Fehler als Lernchancen sieht und Innovation belohnt. Die Mitarbeiter bei der Steuerberatungsgesellschaft JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER prämieren sich selbst beispielsweise für eine gut funktionierende Zusammenarbeit und eine persönlichkeitsfördernde Kommunikation.5. Mentoring und Coaching: Erfahrene Steuerberater können als Mentoren dienen und junge Talente dabei unterstützen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. "Fachsimpeln" mit den Chefs und langjährigen Mitarbeitern darf man bei der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft jederzeit. Auch der Gründer steht immer wieder gern zur Verfügung, um Mitarbeitern Hilfestellung zu allgemeinen Themen, wie der Erlangung der persönlichen finanziellen Unabhängigkeit, zu geben. So steht auch die Autarkie von Mitarbeitern und Mandanten besonders im Vordergrund. Dies reicht von einer eigenen Unterstützungskasse, über ein eigenes Gesundheitsförderungsprogramm, eine Mitarbeitergenossenschaft, ein Programm zur Anleitung von Mitarbeitern zur Vermögensbildung bis hin zur Möglichkeit ab nächsten Jahr auf Wunsch des Mitarbeiters auch regelmäßig einen Teil der Arbeitszeit remote von einer Mittelmeerinsel tätig sein zu dürfen. Für Letzteres wurde dafür sogar ein eigenes Büro angemietet.6. Technologie nutzen: Digitale Tools und Automatisierung sollten nicht als Bedrohung, sondern als Chance begriffen werden, Routineaufgaben zu automatisieren und sich auf kreative Problemlösungen zu konzentrieren. Bei der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft wird die digitale Unterschrift mit allen Mandanten und Mitarbeitern trainiert und der Einsatz verschiedener KI-Anwendungen bei der Programmierung der neuen Homepage gerade untersucht. Dies ermöglicht es der Kanzlei unter anderem, sich weit über das Hamburger Einzugsgebiet hinaus auch für Mandanten im ganzen Bundesgebiet tätig zu sein.Fazit: Selbstdenker als Gewinn für die gesamte BrancheDie Förderung von Selbstdenkern in der Steuerberatung ist nicht nur eine Frage des individuellen Erfolgs, sondern auch der Zukunftsfähigkeit der gesamten Branche. In einer immer komplexer werdenden Welt sind die innovativen Köpfe diejenigen, die den entscheidenden Unterschied machen. Sie bieten ihren Mandanten nicht nur steuerliche Sicherheit, sondern auch einen echten strategischen Mehrwert und stellen sicher, dass die Steuerberatung auch in Zeiten von Automatisierung und KI ein unverzichtbarer Bestandteil des wirtschaftlichen Lebens bleibt. Das bestätigen auch die Mandanten der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH - schließlich hat es seinen Grund, warum die Kanzlei eine längere Warteliste für die Aufnahme von Mandanten hat.Für engagierte Steuerberater und Steuerfachkräfte, die etwas gestalten, kreative Lösungen entwickeln und aktiv an Projekten mitwirken wollen, bietet sich aktuell wieder die Chance, Teil des dynamischen Teams der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH zu werden und eine umfassende Expertise in der Umsetzung komplexer Steuerstrukturen aufzubauen. Selbstdenker, die gemeinsam mit der Kanzlei wachsen und der Steuerbranche das Image zurückgeben wollen, die sie verdient hat, sind gern dazu eingeladen, sich bei der JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft zu bewerben.Über die JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH:Die JENSEN JUNGBLUT & HÖWNER Steuerberatungsgesellschaft mbH denkt einen Schritt weiter und stellt sich zukunftsfähig und modern auf. Mit einem Team von knapp 30 Mitarbeitern hat sich die Kanzlei neben der klassischen Steuerberatung auf Gestaltung und strategische Durchführungsberatung spezialisiert. Unter der Leitung von Holger Jensen entwickeln sie maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen ab 500.000 Euro Jahresgewinn, mit Fokus auf Holdingstrukturen, Genossenschaften und Stiftungen. Dabei setzt die Kanzlei auf Selbstdenker, die gemeinsam Wachstum vorantreiben und unternehmerisches Handeln auf Augenhöhe radikal neu gestalten. 