Wie erwartet hat der Bundesrat am Freitag den Weg für das Milliarden-Finanzpaket von Union und SPD frei gemacht. Wie schon im Bundestag kam auch in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit für die entsprechende Änderung des Grundgesetzes zustande. Damit fließen nun Milliarden in den Rüstungs- und Infrastruktursektor. Mehr in Kürze.

