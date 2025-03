Am Montag, den 24. März, greift die neueste Indexanpassung im S&P 500. Vier Neulinge rücken in den bedeutendsten US-Index auf. Gleichzeitig müssen vier Unternehmen Platz machen. Die Änderungen erfolgen wie üblich nach Börsenschluss am Freitag (22. März) und sind ab Montag wirksam.Der S&P 500 soll die 500 größten und liquidesten US-Unternehmen abbilden. Damit er das auch künftig tut, überprüft der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices regelmäßig, ob alle Kriterien erfüllt sind - etwa Marktkapitalisierung, ...

